Greeicy Rendón estrena su nueva canción “Cuando te vi”

Este lanzamiento es su más reciente sencillo titulado ‘Cuando te vi’, una producción emotiva que resalta esa sensación que surge gracias al amor a primera vista, donde desde el primer momento de conocer a esa persona especial, el corazón sabe que es la indicada para el resto de la vida.

“Esta canción significa mucho para mí porque llegó para hacerme sonreír cuando lo necesitaba. Gracias a mis padres por ser la inspiración de “Cuando te vi “ . Gracias a cada una de las personas que hizo parte de este loco lanzamiento que siempre quiso no ser, pero estaba mi locura insistente detrás de lograrlo y lo logramos. Así que gracias a cada una de las personas que me siguió la corriente… a los que me la siguieron solo por seguírmela y a los que me la siguieron con el corazón. Gracias, me hicieron feliz”.

Además del significado que la cantante le da a este nuevo sencillo, hay algo particular en el video que lo hace aún más especial y es la participación de los padres de la cantante, que como ella bien lo dice, fueron el motivo de inspiración de la artista.

Lucy Ceballos y Luis Alberto Rendón aparecen en lindas escenas románticas donde el amor es el protagonista. La pareja brinda, se mira tiernamente, bailan al ritmo de la este lanzamiento que muestra una vez más los dotes artísticos de la cantante, para bailar, cantar e interpretar instrumentos, en esta oportunidad el piano, que da la entrada al desarrollo del videoclip dirigido por Jean Paul Egred.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe