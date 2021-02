Galería Rozas-Botrán de zona 14 presenta la obra fotográfica de Daniel Chauche

La Fundación Rozas-Botrán exhibe, en la galería de zona 14, 16 calle 4-66 de la misma zona, del 3 al 26 de marzo de 2021 en horario de lunes a viernes de 8:00AM a 4:00PM, la obra de Daniel Chauche. Estas fotografías -fruto de cuatro décadas de trabajo en el seno de diversas comunidades de Guatemala- reflejan la auténtica identidad de estos pueblos. La entrada es libre.

Chauche es un fotógrafo franco-americano, nacido en los Estados Unidos de Norte América (1951). Estudió Zoología, pero descubrió su verdadera vocación en la fotografía. En 1979 obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Florida, Gainesville, FL. USA; luego fue catedrático en esta institución. Entre 1980 y 1983 fundó el estudio fotográfico “The Personal Image”.

Llegó por primera vez a Guatemala en 1975. Regresó en 1983 y se instaló en San Juan Sacatepéquez, municipio que comenzó a recorrer y conocer profundamente. Luego se asentó en La Antigua Guatemala. Desde entonces, se dedica a la fotografía documental de alto nivel, en Sombra y Luz, su propio estudio, ahora llamado Chez Daniel S.A.

Chauche alterna su actividad con la docencia, de tal forma que ha influido en muchos fotógrafos guatemaltecos actuales. Como fotógrafo ambulante, a partir de la supuesta perspectiva de un hombre común, toma retratos en las plazas a quien lo desee. En 1987, como resultado de esta actividad antropológica creativa, produjo su famosa serie “Sobre fondo blanco”.

Entre sus exhibiciones destacadas se encuentran: Ayer y Hoy, (antiguo Convento de la Compañía de Jesús -Centro de Formación de la Cooperación Española- 2007); Santería Chapina y Ser un Hombre Chapín (galería Sol del Río 2004); La Mirada de Daniel Chauche (Arte Centro Paiz 2010); Daniel Chauche: Visions of the Future Past in Guatemala (Sheldon Museum of Art, Lincoln Nebraska, 2014); The Faces of Tampa Bay (The Straz Center, Tampa Florida, 2016); El Tiempo en Blanco (Museo MARTE, San Salvador, 2016).

Daniel ha emprendido la tarea de ordenar su cuerpo fotográfico en distintas series para darle coherencia temática y sentido testimonial e histórico. El resultado se manifiesta en una colección de portafolios que contienen 12 obras cada uno, más tres pruebas de artista. Estas publicaciones son las primeras de arte fotográfico de este tipo, en el país.

La obra de Chauche forma parte de importantes colecciones del mundo. Aparecen en importantes libros, como: Unfinished Conquest (University of California Press, 1993), Imágenes de oro (Fundación G&T, Guatemala, 1993), Piezas maestras mayas (Fundación G&T, 1996), Palacio Nacional de Guatemala (Fundación G&T, Guatemala, 2000), Izote (Mogo, Guatemala, 2003).

Con la mirada de Daniel Chauche, nos complace presentar obras de arte coherentes, fieles testigos visuales de la historia de hombres y mujeres de diversas etnias guatemaltecas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe