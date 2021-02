Foo Fighters: Medicine at Midnight

Los médicos del rock te verán ahora: Foo Fighters finalmente desata las nueve dosis de su nuevo álbum tan anunciado, Medicine at Midnight.

El lanzamiento de Medicine at Midnight pone fin a la espera que se inició por primera vez el año pasado con el Mainstream Rock / Rock Airplay # 1 “Shame Shame”, el aplastante “F * ck you to 2020” (UPROXX), “No Son of Mine”, y la más recientemente lanzada balada épica “Waiting on a War”. Si bien la anticipación fue aumentando exponencialmente con cada nueva canción, las primeras críticas periodísticas son las más entusiastas de los 26 años de la banda en el juego, que incluyen:

“(CUATRO ESTRELLAS) Más brillante y optimista que cualquier otra cosa que hayan hecho … Incluso las canciones de rock más duro rebosan de dulces para los oídos.”—ROLLING STONE

“Uno de los mejores álbumes de Foo Fighters de este siglo.”—WALL STREET JOURNAL

“Dave Grohl y compañía tienen otro álbum ganador en sus manos.”—MERCURY NEWS

Medicine at Midnight ya está disponible en todos sus formatos acá: http://foofighters.co/MAM.

El lanzamiento de Medicine at Midnight concluye la asociación de una semana de Foo Fighters con Spotify, que contó con la sorpresa de “Midnight Drops” de contenido exclusivo de video, audio y lista de reproducción, una ocasión marcada por la aparición más grande de la banda en la valla publicitaria de Spotify en Times Square.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Foo Fighters presentará una serie especial de radio en seis partes: Medicine at Midnight Radio en Apple Music Hits. Cada miembro de la banda presentará un episodio de una hora en el que explorarán sus inspiraciones personales y reflexionarán sobre el proceso creativo detrás del álbum. Los fanáticos pueden sintonizar todos los días de la próxima semana, a partir del lunes 8 de febrero a las 4: 00p PST en Apple Music Hits en apple.co/FFRadio y simultáneamente en el nuevo canal SiriusXM de ejecución limitada de la banda, Foo Fighters Radio (canal 105). Dave también se unió a Zane Lowe en su programa diario de Apple Music 1 a principios de esta semana para charlar sobre el álbum.

Medicine at Midnight está producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, diseñado por Darrell Thorp y mezclado por Mark “Spike” Stent.

Foo Fighters es Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, y Rami Jaffee.

