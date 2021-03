Fonseca en concierto: Un show internacional para cambiar el guión

El próximo domingo 7 de marzo, a las 4:00 pm (hora CR), Fonseca se presentará en vivo, para cambiar el guión, disfrutar el lado positivo de la vida y ofrecer una experiencia única que se vivirá en ocho países.

Old Parr presentará un formato único de entretenimiento gratuito, junto con Fonseca, el cual se transmitirá por la página web www.oldparrfonseca.com, y que tiene el propósito de despertar la actitud de ‘Cambiar El Guión’ y vivir una noche llena de emoción y mucho sabor.

Para ingresar al concierto, las personas mayores de edad deben ingresar a la página web, registrar sus datos y luego podrán activar la transmisión el día del concierto.

‘Fonseca en concierto’ es una puesta en escena dedicada a llenar las personas con positivismo con canciones cargadas de inspiración, sabor y la calidad escocesa de Old Parr, bajo el consumo responsable.

Recientemente nominado a los Grammy latinos y a los ‘Premios Lo Nuestro’, Fonseca y su banda, tienen preparado un repertorio especial de hora y media que contará con canciones como, ‘Te mando flores’, ‘Simples corazones’, ‘Gratitud’, ‘Prometo’ y muchas más para disfrutar el lado positivo de la vida.

“Estamos muy felices de poder regalarles un concierto a todas las personas, para que disfruten un atardecer lleno de momentos donde cambiaremos el guion. Será una producción muy especial donde cantaremos y brindaremos alrededor del mundo”, señala Fonseca.

Este concierto será un momento especial para que las personas celebren con moderación y cambien el guión acompañados de un Old Parr 12 Años o un Old Parr 18 Años, que pueden conseguir en plataformas de comercio electrónico y en los principales supermercados del país. Así mismo, pueden encontrar más información en las redes sociales de Old Parr (@oldparrcr) y compartir sus experiencias utilizando el hashtag #CambiaElGuion.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe