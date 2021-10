ERII estrena ‘Ven’

En su cruzada por convertirse en uno de los máximos exponentes femeninos de la música pop, urbana y trap, la cantante y compositora colombiana ERII ha tenido unos meses de mucha adrenalina en donde ha realizado varios shows en lugares icónicos del movimiento urbano en Colombia. Además, no para de crear y vive 24/7 en el estudio, componiendo nueva música que estrenará en los próximos meses.

Hoy presenta su nuevo sencillo ‘Ven’, una canción de empoderamiento femenino y fuerza que invita a las mujeres a “no comer cuento”. Es una mezcla de electro pop con dembow y exploraciones de zouk. El tema vincula los sonidos del caribe francés y algo de new wave en una propuesta urbana.

“Es una de las canciones con más poder que he escrito porque empodera a la mujer, habla de una mujer fuerte que ya no “come cuento”, que sabe muy bien lo que quiere y no se deja engañar con palabras. Una mujer que prefiere que le hablen claro desde el principio”, comenta ERII.

La canción está acompañada de un video lleno de empoderamiento y fuerza. Fue realizado con la luz natural de un atardecer en su totalidad y fue dirigido por Passenger. El clip muestra una ERII fuerte, sutil en su expresión y con unas ilusiones de un alter ego que encuentra el amor en los minutos de un atardecer mientras el sol cae.

“Teníamos el reto de realizarlo orgánicamente bajo las normas del Dogma 95, movimiento de Dinamarca de los años noventa. Siempre me ha llamado la atención el juego de la luz natural y el sol en mis videos y el resultado de ‘Ven’ es un verdadero Decálogo de Cine Europeo”, agrega.

‘Ven’ es una canción seductora, coqueta y bailable que tiene vida propia en la noche, en la fiesta, en una playa o en un atardecer. Fue producida por Manuel Gamboa ‘Alguacil’, un productor que está cambiando el sonido en Bogotá con propuestas de sonidos contundentes y eclécticos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe