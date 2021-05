En STAR+, cada consumidor encontrará exactamente lo que quiera ver

Star+ (Star Plus), www.starplus.com, será lanzado en Latinoamérica el 31 de agosto de este año como un servicio de streaming para el público adulto que ofrecerá: todo el contenido de ESPN, como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos; series, comedias animadas, películas, documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star+ una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney+. Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Y agregó: “Con Star+, reforzaremos además nuestro compromiso, sostenido por más de 20 años, de desarrollar, producir y ofrecer contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región, produciendo contenidos originales con casas productoras y talentos de la región para contar historias que conectarán con el público latino. Lo haremos a través de diferentes géneros que permitirán abordar historias de ficción originales, temas sociales e históricos relevantes y de interés general”.

A través del nuevo servicio de streaming, y al alcance de un clic donde sea y cuando sea, los suscriptores de la región tendrán acceso a la experiencia personalizada de un catálogo que incluirá, entre otros contenidos*:

Todas las temporadas, incluyendo las de estreno, de las series favoritas de los fans, como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (de National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.” y “The Resident”, entre otras. Star+ tendrá también títulos icónicos, como “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”. Además, Star+ ofrecerá producciones originales Star consagradas a nivel internacional y protagonizadas por elencos de renombre, como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”. La oferta de series incluirá títulos de los géneros más variados y se ampliará semanalmente.

Comedias animadas, como todas las temporadas de “Los Simpson” y otros contenidos favoritos de los fans como todas las temporadas de “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva serie original Star: “Solar Opposites”.

Películas desde títulos clásicos que conquistan a todas las generaciones hasta éxitos de taquilla y lanzamientos recientes en cines que estrenarán en streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del premio Oscar® en la categoría de Mejor Película: “Nomadland”. Star+ incluirá también películas galardonadas, como “Judy” y “The Empty Man”; éxitos de taquilla, como “Deadpool” y “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; colecciones de películas como “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Búsqueda Implacable”.

Una creciente colección de producciones originales Star, desarrolladas íntegramente en Latinoamérica. A partir del lanzamiento de Star+, se irán estrenando series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, culturales y sociales propios de la región y relevantes para el público local. Entre otras, llegarán a Star+ dramas, como “Santa Evita”, “No fue mi culpa” y la tercera temporada de “Impuros”; comedias, como “El Galán” y “Los Protectores”; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como “Terapia alternativa” y “El Encargado”; docu-realities, como “Bios. Vidas que marcaron la tuya” (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller “Insania”.

El apasionante contenido deportivo con la incomparable calidad de producción e imágenes de ESPN, que permitirá vivir el deporte como nunca antes ampliando las opciones de acceso al deporte en vivo. El contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN incluirá además una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo, así como competencias de fútbol europeo, la Liga Profesional de Futbol de Argentina, MLB, tenis, golf, ciclismo, boxeo y UFC, entre otros deportes. Al mismo tiempo, STAR+ ofrecerá exitosos programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.

El servicio estará disponible en dispositivos con conexión a Internet, y podrá suscribirse a él por separado o como parte de una atractiva oferta comercial combinada con Disney+.

* Información válida para Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe