Cúando el arte está en tus manos, no importa lo que hagas

Aunque la palabra se ha hecho muy conocida entre las personas, los efectos de la pandemia del covid-19 incremento la cantidad de emprendedores en todo el Mundo. Todos tratando de salir adelante y viendo cómo realizar un sueño que se puede hacer realidad: “Su propio negocio”.

Muchos empezaron a vender comida, postres, otros artículos de primera necesidad y otros más sus servicios, tales como reparto a domicilio, entrenador personal, diseñadores, pintores, entre otros. Hace 13 años nació @ManualidadesWales, un negocio innovador que su propietaria se dedica a la elaboración de manualidades para la creación de arreglos y adornos que hagan la diferencia en un evento.

Es así como Ana Waleska de León, inicia su propia empresa, una gerente de negocios con experiencia en la atención del cliente, que desde el inicio de la pandemia, ve como merma su trabajo, pero su actitud sigue intacta, los pedidos que antes tenía empezaron a bajar, pero ella siempre con actitud positiva sigue en la lucha diaria de la elaboración de manualidades que jueguen con la época o para alguna fiesta, casamiento o acontecimiento familiar.

“Las manualidades son una forma de desarrollar nuestros talentos y permite crecer tanto creativamente como artísticamente, sobre todo logrando crear vínculos cercanos que nos enseñan el camino con el paso del tiempo”, explica De León, creadora de @ManualidadesWales, quien asegura: “para mí ha sido una forma de liberar mi estrés y ahondar en mis pensamientos y fui descubriendo que nacía un nuevo talento en mí persona que me hace seguir adelante”.

Lo que tratamos es tener manualidades según la época del año, resalta la emprendedora y a la vez comenta que su mejor carta de recomendación, es elaborar productos de alta calidad para que las personas que compran sus productos la recomienden con otros y así una va creciendo más y más a medida que la situación económica y la pandemia lo permitan y hemos pensado en otras formas de venta, sobre todo de manera digital.

La falta de capital llega a ser uno de los principales problemas que afronta como empresaria, pero eso nunca detiene su avance como emprendedora, siempre hay que ver para adelante y que gracias recibe bendiciones, la gente siempre busca sus productos que son elaborados con altos estándares de calidad, resalta De León.

¿Qué es la cultura emprendedora?…

Una persona emprendedora es aquella que identifica una oportunidad de negocio o de mejora social, generalmente innovadora y disruptiva, y decide hacerla realidad asumiendo todas las tareas necesarias para ello y por extensión el éxito o el fracaso de esta acción.

Incluso el 16 de abril, de cada año, se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, el cual busca impulsar el espíritu emprendedor y fomentar la generación de ideas y su puesta en marcha para que muchas personas encuentren la manera correcta de llevar el sustento a sus casas.

Luego un año inusual producto de la pandemia, la crisis y el cambio puede convertirse en oportunidades, lo que significa que 2021 puede seguir siendo un año para aquellos emprendedores que deberán reinventarse, para no morir en el intento.

El boom del emprendimiento

Todos estamos conscientes de que en estos momentos hay un boom del emprendimiento y no cabe duda que hay mucha gente con muy buenas ideas, pero a los que les falta dinero para arrancar. “He tratado de capitalizarme o bien buscar socios para crecer, pero el momento que vivimos no me ha dado esa oportunidad”, asegura De León, al decir que todos estos cambios llevan un gran nivel de responsabilidad.

Hace algunos años el impacto de la aparición de la tecnología en algunas industrias fue muy grande, las discográficas sufrieron mucho con el surgimiento de iTunes, posteriormente fue Spotify que le dio otra estacada y para terminar de afectarlos llegó el resto de servicios de streaming musical. Todos esos cambios y ejemplos solamente fue un período de adaptación, la innovación ha sido ventajosa y el beneficiado ha sido el cliente final.

Ana Waleska de León es una emprendedora que se ha dedicado por muchos años a la elaboración de manualidades y su giro de negocio ha sido enfocado en el servicio personalizado del cliente, lo cual le ha permitido mantener su empresa por más de 13 años en el mercado nacional guatemalteco.

Para mayor información puedes comunicarte al (WA: 5717-3556) o bien visitar sus redes sociales: FB: @ManualidadesWales

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe