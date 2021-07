CINEMA SĀNITĀS presenta “Historias del Canal”, película panameña que se proyectará de manera gratuita desde el sábado 10 al 12 de julio.

Con 5 hechos históricos que datan desde el año 1.913 hasta 2.013, un siglo narrado en cortos que conectan historias que enaltecen a Panamá. “Historias del Canal” es un film para toda la familia que CINEMA SĀNITĀS ha seleccionado para reencontrarnos con nuestra historia. La película será proyectada en la plataforma www.iffpanama.org, para Panamá y países de Centroamérica con vistas limitadas y de manera gratuita.

Panamá, julio. 2021. A partir del sábado 10 y hasta el lunes 12 de julio, estará disponible para Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice, una nueva proyección de CINEMA SĀNITĀS, iniciativa desarrollada por la Fundación IFF Panamá (FIP) en alianza estratégica con BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, está vez con el film “Historias del Canal” un conjunto de cortos que narran distintas épocas del istmo ligadas a un mismo componente social, emocional y cultural (1913, 1950, 1964, 1977 y 2013) dirigidas por los cineastas panameños Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron.

Este inspirador largometraje abarca la realidad de un siglo de las vidas de hombres, mujeres y niños que se ven influenciados por el Canal de Panamá, su existencia es un acontecimiento que cambió la historia no solo del país sino del mundo; mezclado con la ficción en cada corto que dejan en evidencia la lucha, la incertidumbre, el amor y la nostalgia en el que se ven inmersos sus personajes y que humaniza la percepción que se tiene de aquellos hechos. “Historias del Canal” fue estrenada en el año 2014 y presentada durante la celebración de la 4ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá el siguiente año, además fue nominada como mejor película extranjera en los Premios Goya de España en 2015.

Una película apta para todo público que estará disponible de forma gratuita ingresando a la página web de la Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org. Los interesados podrán adquirir sus boletos digitales y tendrán 24 horas de acceso on demand a través de la plataforma Eventive; solo deben completar el registro y disfrutar con toda la familia desde cualquier dispositivo electrónico.

“Esta película muestra a Panamá, narra nuestra historia y cómo debemos aprender de nuestros errores y aciertos, aspectos atinados dentro del marco de la iniciativa CINEMA SĀNITĀS. La película se nutre de la historia panameña, explora nuestra identidad y denota la continua búsqueda de nuestra razón de ser como nación y como pueblo. Estamos felices y honrados de presentarla en CINEMA SĀNITĀS” dijo Pituka Ortega Heilbron, Directora ejecutiva de FIP.

Como parte de la ejecución del proyecto piloto CINEMA SĀNITĀS, se han realizado proyecciones privadas para estudiantes de la escuela Nuestra Señora de la Merced, con un proceso de acompañamiento y encuentros virtuales con los jóvenes de dicha institución, bajo un plan de desarrollo e inclusión social a través de una herramienta tan poderosa como lo es el cine.

CINEMA SĀNITĀS es impulsado por la Fundación IFF Panamá (FIP) gracias a la alianza estratégica junto al Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), U.S. Embassy y el Ministerio de Cultura de Panamá.

Desde el pasado mes de marzo se puso en marcha la segunda fase de la iniciativa CINEMA SĀNITĀS, la primera proyección fue “Los “Los Lobos” del Director Méxicano Samuel Kishi, para abril se proyectó el Documental panameño “Vocación” de Abner Veltier, mientras que en mayo el programa compartió la película “La vida y nada más” (Life and nothing more) del español Antonio Méndez Esparza, en junio se proyectó “Un niño llamado PO” (A Boy Called PO) dirigida por Jhon Asher.

Esta iniciativa busca ofrecer espacios de reflexión y sanación con los cuales se espera llegar a impactar a más escuelas en el futuro. Durante este año, se extenderá hasta el mes de noviembre con una selección especial de películas de producción nacional e internacional; la actividad digital está abierta cada mes durante un fin de semana, en esta ocasión será desde el sábado 10 de julio al lunes 12 de julio en la web oficial de La Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org, con cantidad limitadas de vistas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe