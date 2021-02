Bruno Martini: “Wake up with you”

El DJ y productor brasileño Bruno Martini se une a la cantante británica Becky Hill y al dúo de DJs Magnificence para lanzar, “Wake Up With You”, el tercer sencillo del primer álbum de Bruno, que estará disponible este año.

“Wake Up With You” también viene acompañado con video musical alegre y colorido, que fue dirigido por Seven Zee.

Bruno Martini comentó sobre el lanzamiento: “Estoy muy orgulloso de esta canción. Comencé el proceso de composición aquí en São Paulo. Conocí Magnificence en 2019, cuando estaba de gira por Europa. Son DJs de renombre y tienen un sonido muy revolucionario. Nos hicimos amigos y me pidieron que trabajara juntos. Entonces, les mostré la música que había comenzado aquí en Brasil, junto a Mayra y el compositor Elias Inácio, que les encantó y querían hacerlo juntos. A través de Universal Music, envié a Becky Hill la canción lista, con la voz de Mayra. Ella realmente disfrutó mucho y agregó nuevos pasajes a la letra. Estaba muy feliz de que Becky aceptara poner su voz en la música, creo que su poder vocal es increíble y me gusta mucho su trabajo. Trabajamos juntos recientemente cuando produje el remix de “Space”, lanzado por ella a finales del año pasado. A través de la música hemos fortalecido una relación muy interesante. He estado muy feliz con el resultado final “.

Bruno también nos contó sobre el proceso de grabación del video musical: “Hicimos el clip cada uno en una parte del mundo. Becky en Inglaterra, Magnificence en Holanda y yo en Brasil. Logramos juntar los tres materiales y contar una historia con el video, dirigido por mi gran amigo Seven Zee. Fue realmente genial que, incluso en esta locura, logramos un resultado muy lindo y conceptual para el video de ‘Wake Up With You’ “.

En 2020, además de lanzar “Bend The Knee”, junto a IZA y Timbaland, y “Skin” – ambos singles de su álbum ‘Original’, que se lanzará en el 2021, Bruno Martini presentó el remix oficial de “911”. “911” forma parte de ‘Chromatica’, el álbum reciente lanzado por la estrella Lady Gaga.

Bruno Martini ha lanzado más de 30 sencillos y tiene numerosos éxitos, tanto en portugués como en inglés. Entre ellos se destacan “Sun Goes Down” (feat Isadora), “Never Let Me Go” (junto a Zeeba), “Living On The Outside”, entre otros. Su canción debut, “Hear me Now”, con DJ Alok y la voz de Zeeba, se convirtió en el tema hecho por brasileños más escuchado en las plataformas de reproducciones en toda la historia. En su carrera, Bruno acumula actualmente más de mil millones de reproducciones en total.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe