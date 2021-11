BOZA lanza su nuevo sencillo “Ella Remix”

La estrella del género urbano y nominado al Latin GRAMMY como “Mejor Nuevo Artista”, Boza, reúne a Panamá, Puerto Rico y Colombia en su nuevo sencillo “Ella Remix”. Luego de disfrutar el éxito de la versión original, que representó el segundo gran hit en su carrera luego de “Hecha Pa’ Mí”. El artista panameño lanza esta explosiva colaboración junto a algunos de los nombres más importantes de la nueva generación incluyendo al también nominado al Latin GRAMMY Lunay, Lenny Tavárez, Juhn y Beéle. Lanzado bajo el sello de Sony Music. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales.

Compuesto por Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle, entre otros, “Ella Remix” fue grabado en Faster Studios en la ciudad de Panamá y producido por el productor detrás del éxito global “Hecha Pa’ Mí”, Faster. Por otra parte, la canción fue mezclada y masterizada por Luis Barrera.

Para continuar con el éxito de la versión original, “Ella Remix” llega con una fuerza indescriptible, en donde cada uno de los artistas le sumaron su estilo y explosiva lírica para crear la combinación perfecta. El tema y video musical, llevan un mensaje sobre la importancia de ver más allá del físico, porque hay mucho más contenido en una persona que lo que salta a primera vista. Sobre la inspiración para escribir la canción, Boza expresó: “Escuchaba muchos comentarios de una muchacha y la verdad es que me dio curiosidad conocerla. Cuando la conocí, la perspectiva que tenía de ella se me borró, era muy diferente a lo que me esperaba. Obviamente, hay que conocer primero y de esto trata la canción”.

El video musical fue filmado en la ciudad de Miami, Florida bajo la dirección de Daniel Bethencourt. Donde a través de la pieza audiovisual buscan expresar la errada percepción de la mujer valorando solamente lo que se observa de ella en su interior. Es por ello que se utilizaron como elemento figurativo unas muñecas tamaño real en sus respectivas cajas como simulando un juguete, sin embargo presentan que a pesar de su apariencia pueden ser alguien totalmente diferente. Al final del video, las “muñecas” se liberan y sucede algo inesperado.

La versión original, “Ella”, está certificada como Disco de Platino en Centroamérica y España, y Oro en Colombia, Estados Unidos y Perú. Además, debutó #1 en el Daily chart de Spotify en Panamá e ingreso en el Top 200 de Costa Rica y Uruguay; #1 en Apple Music en Panamá y #74 en España. Por otra parte, el video musical marcó tendencia en Youtube #1 en Panamá y al sol de hoy cuenta con más de 30 millones de vistas en YouTube.

Después de catapultar su carrera a nivel internacional con “Hecha Pa’ Mí”, tema que cuenta con más de 800 millones de reproducciones combinadas, Boza continúa creciendo rápidamente en el género urbano y posicionándose como uno de los artistas más importantes de la nueva generación.

Luego de lanzar el bundle de tres canciones “En La Luna”, el artista panameño ha conquistado varios países de Europa tales como España, Francia, Italia. Agregando a los éxitos obtenidos durante sus recientes giras y promociones, Boza realizó recientemente una exitosa gira promocional en Ciudad de México, uno de los mercados más importantes en su carrera.

El nombrado artista RADAR de Spotify y “Artista en Ascenso Tendencia de YouTube”, está cumpliendo su sueño y fue nominado por primera vez al Latin GRAMMY® como “Mejor Nuevo Artista”. Estos prestigiosos premios se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre desde Las Vegas, NV.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe