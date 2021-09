Bodine se reinventa con “Estar aquí”

La artista puertorriqueña Bodine comienza un nuevo capítulo en su carrera musical al lanzar su nuevo sencillo y video “Estar Aquí” con una imagen revitalizada.

Producida por XAY y lanzada por el sello independiente Trambo Records, es una canción de venganza que habla de un hombre que no le fue fiel a su pareja y ahora todo el mundo sabrá lo mal amante que era. El tema es un himno empoderador que hace que el oyente se sienta liberado y recupere el control de su vida con letras fáciles de aprender y melodías pegadizas, todo envuelto en ritmos etéreos de reggaetón, trap y pop.

“Siempre cara de infeliz, yo no brego así // Me pelea, no te mereces mi strawberry // Siempre me irrito, no te necesito // Con ese flow se nota que lo tienes chiquitito”, Bodine canta en español, dando permiso a sus oyentes para que nunca se repriman y reclamen su poder.

El video musical, dirigido por Prince and Jacob con la dirección creativa de Prince Chenoa, muestra a una nueva Bodine como una fantasía de ninfa marina, aportando un enfoque futurista a su apariencia y concepto general, y abriendo las puertas a una nueva identidad creativa que reinará en todos sus próximos proyectos. Su estética recuerda a Grimes y FKA Twigs, yendo más allá de lo tradicional y transformando el aspecto que se supone que debe tener una estrella del pop.

“Queríamos traer algo nuevo y original, mientras nos liberamos de las normas y las tendencias”, dijo Bodine sobre su video musical.

“Estar Aquí” promete cautivar y enamorar a sus fans y más allá. Después de “Estar Aquí”, Bodine seguirá sorprendiendo a sus fans y seguidores con una serie de sonidos y letras originales.

