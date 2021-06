Blast55 se une con ‘Mo’ de Delux para presentar ‘Ella’

Blast55 no para de trabajar y de sorprender con noticias y lanzamientos a todos sus seguidores. Su nuevo sencillo ‘Ella’ cuenta con la colaboración de Mauricio Pérez ‘Mo’, cantante de la banda de rock mexicana Delux.

‘Ella’ es una historia de amor, perfecta para dedicarle a esa persona que te hace sentir la magia en las pequeñas cosas que la vida nos da. Es una canción alegre para levantar el ánimo y ser feliz.

La canción tiene influencias musicales de las bandas de inicio de la década del 2000 que, apoyadas en el punk rock, empezaron a buscar sonidos más estilizados. Los cambios de ida y vuelta en la tonalidad le dan un sonido único que al mezclarlo con guitarras rocanroleras y con una línea de bajo innovador hacen de ‘Ella’ una canción llena de calidad y virtuosismo.

“Con este nuevo lanzamiento queremos enviar un mensaje de amor y esperanza. Agradecerle a esa persona que es “una en un millón”, a ese ser que nos puede transformar un mal día en un buen momento”, comentan el guitarrista Nicolás Villamizar y el vocalista Juan Pablo Patiño.

“‘Ella’ es esa persona especial que hace que tu vida sea mejor. A la hora de componerla me inspiré en mi compañera sentimental, quien es esa luz que me acompaña cuando el camino es oscuro”, agrega Nicolás.

La canción cuenta con la colaboración de Mo, cantante de la banda mexicana Delux, un logro importante para Blast55 a la hora de continuar generando conexiones y unidad musical entre Colombia y México.

“En el 2016 tuvimos la oportunidad de compartir tarima con Delux en Bogotá en un concierto realizado por el colectivo The Best Show Ever en cabeza de Sebastián Swanck. Fue él mismo quien nos ayudó a conectar para enviarle la maqueta de ‘Ella’. Más adelante, entramos en contacto directo con Mo para coordinar los detalles de su participación en la canción. Delux es una banda que escuché mucho durante mi adolescencia y fue genial tener la oportunidad de colaborar con Mo en este sencillo”, cuenta Juan Pablo.

‘Ella’ es el tercer sencillo del EP ’20/20′ de Blast55 que el grupo bogotano espera lanzar en el mes de agosto junto a ‘Rockearás’, una canción dedicada a la memoria de una amiga muy especial para el grupo. En total, serán 6 canciones las que hagan parte del nuevo EP de la banda bogotana.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe