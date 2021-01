ATB, TOPIC Y A7S unen fuerzas en nuevo sencillo “Your Love (9pm)”

La leyenda de la música dance alemana ATB junto con Topic y A7S, han presentado su nuevo single, “Your Love (9pm)”.

Una reinvención moderna del clásico de 1998 de ATB (Single de Platino) “9pm (Till I Come)”, “Your Love (9pm)” es el primer remake oficial con la participación del productor de trance. Trabajando juntos en el estudio de Alemania, ATB y Topic combinaron ambos estilos musicales a la perfección para crear la pista, junto con A7S, quien finalizó la letra a través de una videollamada.

“Durante los últimos 20 años he recibido muchas solicitudes de colaboraciones, remakes y portadas versiones de mi canción “9pm (Till I Come)”, pero las pasé todas porque nunca fui satisfecho con el sonido de la aproximación ni de la final” explica ATB.

“Luego escuché el tema de Topic “Breaking Me” junto con Rudi (dirección) e inmediatamente tuvimos la sensación de que estos dos mundos de sonido podrían fusionarse perfectamente.”

Adecuada para la generación TikTok, la versión de ATB & Topic hace alarde de las vocales altísimas de A7S y una potente línea de bajo con el gancho icónico y la energía del trance bañada por el sol que hizo que la hizo original y especial para los oyentes de todo el mundo.

“9pm (Till I Come) es un clásico de baile absoluto que conozco y amo desde que era pequeño”, dice Topic. “Por tanto, es un gran honor ser el primero en reeditar este número junto con ATB. Los riff de guitarra típico de ATB combinado con mi sonido de “música de baile melancólica” y el inconfundible la voz de A7S da como resultado una simbiosis perfecta.”

“Your Love (9pm)” es la continuación de lo que ha sido un año que definió la carrera de Topic y A7S. 2020 vio al dúo reclutar al rapero estadounidense nominado al Grammy, Lil Baby, para el sencillo anterior, “Why Do You Lie To Me”. La canción melancólica acumuló 30 millones de streams en Spotify y obtuvo un fuerte apoyo en radio en Reino Unido, apoyo de empresas como BBC Radio 1, Capital FM y Kiss FM. Para agregar a Topic y A7S, un éxito trascendental su fenómeno viral “Breaking Me” superó mil millones de streams globales y recibió certificaciones multiplatino en todo el mundo.

El gran avance de ATB, “9pm (Till I Come)”, impulsó al DJ y productor alemán a la cima de la lista de sencillos de Reino Unido en 1998, convirtiéndose en la primera canción de trance en alcanzar el #1 en Reino Unido. Sin detenerse allí, el sencillo debut de ATB también alcanzó su punto máximo en varias listas Top 10 alrededor del mundo, incluidas las listas de EE.UU. y abrió puerta a la música dance en la radio. Su espíritu creativo siguió floreciendo con una serie impresionante de éxitos como “Don’t Stop”, “Éxtasis”, “Let U Go”, “What About Us”, “Move On” y “When It Ends It Starts Again”. Junto con 10 álbumes de estudio las certificaciones de Oro y Platino en numerosos territorios han subrayado el estatus del alemán, al igual que su presencia continua en la prestigiosa encuesta de DJ Mag “Top 100” por casi dos décadas.

Una impresionante reelaboración de una pista legendaria de baile de los 90, “Your Love (9pm)” cuenta con el gancho atemporal de ATB y el estilo de producción sin esfuerzo de Topic, junto con la interpretación vocal de A7S, mientras rinde homenaje a los éxitos de la danza clásica de antaño.

