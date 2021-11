Amalia Padilla-Gregg 35 años en el arte

La artista guatemalteca Amalia Padilla-Gregg conmemora 35 años de dedicarse al arte, una trayectoria que le ha permitido una constante transformación, que la hace persistir en esto de recrear.

Para Amalia, el arte es una forma de salir de lo cotidiano que le permite crear, interpretar, deleitarse y soñar; buscar esa conexión con el público y que pueda tener otras visiones, encontrar otras maneras de ver, de percibir los contextos que nos rodean.

Según el crítico de arte guatemalteco, Guillermo Monsanto: “la paleta de Amalia Padilla-Gregg, de esencia tropical, se caracteriza por el optimismo. Actitud que es representada por una fe que trasluce desde sus preocupaciones de tendencias humanistas, iluminadas siempre, por la profusión de matices que la definen como colorista.”

Una de las constantes de Amalia, a través de sus creaciones, ha sido apoyar causas sociales, y destaca: “qué sería del ser humano si solo piensa en sí mismo; hay que ver alrededor de uno y hacer el bien, hay mucha necesidad. Qué bendición que lo que una hace sirva de granito de arena para la labor de instituciones que se dedican a la ayuda social.”

Sobre su obra

La obra de Amalia Padilla-Gregg se caracteriza por esas combinaciones de formas orgánicas con lo abstracto, a veces en lienzos hexagonales y otras, con trazos hexagonales dentro de la misma obra.

El hexágono está presente en la naturaleza y denota movimiento, de ahí el interés de Amalia en esos procesos de renovación y transformación a través del arte.

La curadora y crítica de arte Silvia Herrera Ubico apunta sobre la obra de Amalia Padilla-Gregg: “… A pesar de los cambios que en toda trayectoria artística suceden, siempre hay elementos dominantes y persistentes; en el caso de Amalia el común denominador es su relación consigo misma, con los demás y con el mundo. Su forma de estructurar sus cuadros mediante la sobreposición de motivos es también un recurso persistente, como si del fondo de su memoria fueran saliendo motivos que al tejer sus cuadros van desmaneando su interior.”

Sus obras se encuentran en colecciones privadas en: México, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Brasil, España y Guatemala.

La artista

Amalia Padilla-Gregg pintora y escultora guatemalteca, vivió en Miami, EE.UU. por 24 años entre 1976 al 2000, año en el que regresó a Guatemala.

Egresada con honores de Florida Internacional University (BFA) como profesional en Arte. Tuvo la gran oportunidad formativa de la mano de maestros guatemaltecos como: Ingrid Klussmann, Luis Carlos y Manolo Gallardo.

Amalia ha participado en 20 exposiciones individuales y más de 100 colectivas en: Estados Unidos y Guatemala principalmente; Canadá, Austria, Italia, República Dominicana, Colombia, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Exposiciones

Algunos lugares donde ha expuesto en Guatemala: Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, Galería El Attico, El Túnel, Palacio Nacional de la Cultural, Fundación G&T Continental, Museo Ixchel, Juannio, Bienal de Arte Paiz, Fundación Rozas-Botrán, Galería Carlos Woods. Internacionales: Metropolitan Gallery, Las Vegas Art Museum; International Monetary Fund Gallery, Washington D.C., University of California Art Gallery; Salon International de Peinture Centre Culturel Paul Dumail, Tonneins, France; World Art Dubai; Art Expo New York; Steiner Gallery, Vienna, Austria, entre muchos otros.

Premios

Ha sido reconocida por su destacada producción artística, cabe mencionar algunas de las distinciones:

Metro-Dade Art in Public Places Grant del Departamento de Estado de la Florida, Division of Cultural Affairs. Artista residente para la creación de un mural de arte permanente para el Center of Modern Languages, Miami.

Primer Lugar, Lake Worth Art League, Lake Worth, Florida

Best in Show, North Valley Art League, Redding California.

Premio selección del jurado, Gallery 76, Wenatchee Valley College, Washington.

Primer lugar, National Society of Artists, Mae S. Bruce Library, Santa Fe, Texas

Tercer lugar, Fondation R.R.I.C. Internationale, Galerie Art -Jeunesse, Montreal, Canadá.

Mención honorífica, “Florida Flora”, One Brickell Square, Miami, Florida.

Segundo lugar, Art Reverberations, Koehler Cultural Center, San Antonio, Texas.

