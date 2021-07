Alvaro Soler y Cali y El Dandee comparten nuevo sencillo, “Mañana”

“En 2019 me sentía algo cansado. Estoy agradecido por todas las cosas que tuve la oportunidad de disfrutar, pero necesitaba tiempo para vivir otras experiencias, y después… nada fue como había planeado. Aunque la pandemia ha prolongado el tiempo de espera, también me ha permitido escribir más canciones para MAGIA que para ningún otro álbum, e incluso he tenido tiempo de producirlo yo mismo. Algunos temas son de hace un par de años y otros son completamente nuevos, pero este es el momento perfecto para que todos ellos vean la luz. MAGIA es mi álbum más íntimo hasta la fecha y, en mi opinión, el mejor. Ahora soy capaz de abrirme de un modo completamente distinto y mostrar todo lo que siento”.

Tras casi año y medio, ALVARO SOLER regresa con un disco que cuenta historias muy personales, incluidos los momentos difíciles. Al mismo tiempo, MAGIA refleja ese otro lado de Alvaro que tanto adoran sus fans. “Siempre trato de transmitir también vibraciones positivas, ya que ambos sentimientos pueden tocar a las personas. Aunque a menudo me resulta más difícil lograrlo con canciones alegres”. Sin embargo, se trata de un arte que ALVARO SOLER domina a la perfección con su sonido delicado y orgánico, como demuestra magistralmente su nuevo sencillo. “MAÑANA está impregnado del amor por los detalles; nos volcamos en ello y estuvimos probando muchas cosas en el estudio. ¡Estoy entusiasmado por la colaboración con CALI Y EL DANDEE y me muero de ganas de presentar MAÑANA al mundo y de interpretarla en directo muy pronto!”

El dúo colombiano de pop latino, conocido por su fusión única de pop urbano y reguetón, irrumpió en el panorama musical en 2008 y desde entonces no para de sumar discos de oro y platino gracias a éxitos como “Por Fin Te Encontré” o “Yo Te Esperaré”. Por si fuera poco, Mauricio Rengifo, alias “El Dandee”, es también el coproductor del megaéxito “Despacito” de Luis Fonsi, que causó no poco furor. Esta doble dosis de esencia latina, combinada con el sentimiento del pop español, es lo que hace de MAÑANA un cóctel tan emocionante: “Esta colaboración me parecía imprescindible para esta canción, ya que, para mí, cierra un círculo. CALI Y EL DANDEE Cali y El Dandee son increíbles compositores y productores a quienes llevo escuchando desde hace mucho tiempo. MAÑANA tiene algo muy especial: algunas canciones desprenden una magia particular, y este es sin duda su caso”.

Acerca de Magia: MAGIA no solo da título al álbum, también es el nombre de su primer sencillo oficial, que ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones en streaming, y representa el hilo conductor de este nuevo capítulo de ALVARO SOLER. “Debido al aislamiento, todos nos hemos visto obligados a redescubrirnos a nosotros mismos y a sentir de nuevo que las pequeñas cosas de la vida pueden ser mágicas». Para Alvaro, el 2021 no es solo un desafío; la incontenible y contagiosa alegría de vivir del aclamado cantante y compositor permanece intacta. En sus propias palabras: «La vida es corta, y está para disfrutarla”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe