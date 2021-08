Adriana Rosso: LET ME GO

LET ME GO es el título del nuevo sencillo musical que presenta la artista guatemalteca, Adriana Rosso.

Luego de una amplia preparación profesional y personal en Estados Unidos, Adriana Rosso regresa a Guatemala a presentar su nueva propuesta musical, en la cual también será canta-autora de sus próximas canciones, acompañada de productores y músicos con amplia experiencia internacional.

Su nueva propuesta se ha estructurado de manera organizada, su capacidad de componer en español e inglés es la combinación que le permite a la artista presentar un concepto completo, involucrando todos sus talentos para brindar un verdadero espectáculo en cada una de sus interpretaciones.

El género musical de esta producción se sitúa en el POP-R&B con una combinación de Rock y Neo Soul alternativo, acompañada de una vocalización armoniosa y sensual. Este tema es sólo el inicio de la incursión de Adriana Rosso en este género, como preámbulo al lanzamiento de su EP con temas inéditos que serán presentados próximamente.

Acerca de Let Me Go

Canción compuesta por Adriana Rosso, con la producción del guatemalteco, Juan Fernando Herrera. Este tema presenta la postura del empoderamiento femenino, que no se victimiza ante una situación sentimental adversa. En esta canción, la cantautora habla desde el punto de vista de la mujer fuerte e independiente, que no ve un fracaso, sino una liberación de lo emocionalmente negativo al salir de una relación tóxica.

El videoclip del tema LET ME GO, fue grabado en locaciones situadas en la Ciudad de Guatemala y su realización estuvo a cargo de la productora Nero Entertainment y Renato Melini, como director. Adriana Rosso en conjunto con Melini, son los creadores de la visión para su participación en dicho videoclip, el cual revela un desbordante sentimiento y una elegante sensualidad en su interpretación.

Este video contiene escenas en un ambiente provocador y estimulante, en el que se busca romper esquemas, desafiando la norma machista y el tabú del deseo femenino. El derroche de satisfacción al dominar la situación es uno de los simbolismos que se utiliza para representar el empoderamiento de la mujer.

El tema musical “Let me go” podrá escucharse en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer y verlo en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrCeffPqSwf0BGMOPRBHTjw

Próximamente la artista lanzará un nuevo EP, presentando un concepto musical vanguardista, fusionando géneros que transmitirán una experiencia innovadora, con canciones que sin duda le permitirá llegar a sus fans con una nueva versión de sí misma, incluyendo los nuevos ritmos que ofrece la música contemporánea.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe