Zelaya presenta “Buena Pa Ser Mala”

Después de haber hecho el debut de su último sencillo “Ring Ring” en la Gala de los Primetime Emmy Awards el pasado 22 de Septiembre en Los Ángeles, California, la guatemalteca Zelaya nos presenta su nuevo sencillo Buena Pa Ser Mala. Una canción que viene a encender de energía a todo aquel que alguna vez ha sentido no llena las expectativas de la gente que lo rodea; recordándonos que no hay mayor satisfacción que sentirse felices con quien somos día a día, sin que alguien nos quiera cambiar.

“Buena Pa Ser Mala nace después de darme cuenta que muchas mujeres pasan toda su vida intentando ser buenas y perfectas para que las quieran, abandonando muchas veces su propia identidad para sentirse aceptadas. Sin embargo, la realidad es que no hay mayor felicidad que aceptar con orgullo que todas somos diferentes, imperfectas, reales y que si eso significa ser mala a ojos de alguien más entonces podemos decir con orgullo: soy buena pa ser mala”.

Esta canción fue compuesta por Zelaya, Yoel Henríquez y Luis Salazar; quien también produjo la canción. Ambos son grandes compositores, que han escrito para artistas como Ricky Martin, CNCO, Lali Esposito, Fonseca, entre otros artistas reconocidos internacionalmente. La canción conserva el sonido fresco que distingue a la artista; fusionando los ritmos urbanos de hoy en día con los elementos del pop, que han acompañado a Zelaya desde sus inicios.

“Tener la oportunidad de poder hacer música con gente tan talentosa en la industria es algo que valoro muchísimo. Hemos formado entre todos una linda amistad entonces nunca se siente como trabajo, sino como juntarse a hacer música con un grupo de amigos que resultan ser extremadamente talentosos en lo que hacen. Aprendo mucho en cada una de esas sesiones.” – comenta la artista.

El video musical de esta canción se sale de lo tradicional, por el tipo de tomas y los elementos que utilizaron para reflejar el mensaje que quería proyectar Zelaya con la canción. A pesar que el look visual es completamente internacional, todo el equipo detrás de cámaras es 100% chapín. El mismo se filmó en el Hotel Hyatt de Guatemala y fue dirigido y producido por ZOOM Entertainment, con el styling realizado por Ana Isabel Chang y las fotos tomadas por Mono del Espacio, quien también asistió en la dirección cinematográfica.

“Quisimos salirnos de lo tradicional y utilizar elementos que representaran los sentimientos que me llevaron a escribir la canción. El maniquí, puede parecer un elemento gracioso y sarcástico, pero realmente viene a representar a todas aquellas personas que no se sienten cómodas de vernos brillar siendo quien somos en realidad; recordándonos que justamente por eso debemos verlas como un maniquí, que no tiene ni voz ni voto en lo que somos día a día. Amo el proceso de hacer videos, porque me prueba una y otra vez que lo más valioso al final siempre es la creatividad de un equipo apasionado por lo que hace; eso nunca se puede comprar”.

Por otro lado, cabe mencionar que la artista acaba de abrir su cuenta de Tik Tok en donde estará publicando partes espontáneas de su día a día, que actualmente no comparte con sus seguidores, adicional a muchas partes del proceso que vive al momento de crear nueva música y videoclips. Ya pueden seguirla como @zelayasteph y darle play a la canción en todas las plataformas digitales. La artista estará realizando una actividad VIP con las personas que realicen Tik Toks con segmentos de su canción, así que no se olviden de etiquetarla usando el #BuenaPaSerMala.

