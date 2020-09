ZELAYA estrena su nuevo sencillo Rápido y Lento

En el amor… A algunos les gusta que todo avance rápido, a otros más lento. A mi me gusta que todo sea #RápidoYLento

Después de acompañarnos en esta cuarentena con ambas versiones de su canción “Qué Nos Pasó”, Zelaya nos sorprende con su nuevo sencillo Rápido y Lento. Una canción fresca, con ritmos nuevos, que se salen de lo tradicional; acompañada por un video romántico y atrevido, que seguro despertará el interés de todo aquel que se ha enamorado por lo menos una vez.

“Cuando alguien te gusta es inevitable que tu corazón vaya a mil por hora… De alguna forma pierdes noción del tiempo, y aunque la adrenalina te haga querer avanzar rápido… hay algo dentro de ti que te llama a que lo lleves lento, paso a paso; aunque el corazón te pida lo contrario. Quise escribir una canción sobre eso, sobre esa tensión, ese si pero no, ese me acerco pero no te beso… el llevar todo RÁPIDO Y LENTO”. – comenta Zelaya.

Entre versos y melodías, la artista nos seduce lentamente, haciéndonos sentir la tensión que se vive entre dos personas que se atraen intensamente. La canción fue compuesta por la artista, junto a Paolo Tondo (integrante Proyecto Uno) y Luis Salazar, quien también produjo la canción. Ambos han compuesto para artistas como CNCO, Chayanne, Luis Fonsi, Sebastian Yatra, Morat, Juanes, entre otros.

“Desde el momento que compusimos esta canción supe que tenía una magia especial, y por lo mismo quise esperarme a poder filmar un video que proyectara todo lo que me llevó a escribirla. Ese coqueteo, esas mariposas en el estómago… Que de alguna forma, todo aquel que la escuchara pudiera reflejarse en ella; y dedicarla a esa persona en quien los hizo pensar.” – comenta la artista.

La canción cuenta con un video de calidad internacional; en donde se ve a la artista en su faceta romántica y seductora, la cual no veíamos desde su sencillo Bastaba Una Mirada. El video fue dirigido por la misma artista, junto a Herbert Pivaral (productora ZOOM), y todo el equipo de trabajo que la ha acompañado en sus últimas producciones. Una vez más, el video se filmó en Guatemala; buscando resaltar paisajes y locaciones que no todos conocen.

“Sin duda alguna, este ha sido mi video favorito… pues es la primera vez que basé toda la historia alrededor de lo que yo he vivido y experimentado en mi vida personal. Por eso mismo, aunque siempre me involucro a detalle en la producción de mis videos, esta vez quise adentrarme más en la dirección”.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para más información de la artista o sus próximos lanzamientos síganla en sus redes sociales como: @zelayasteph.

