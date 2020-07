YouTube y Bad Bunny lanzan spotlight con la historia del artista

YouTube Music y la estrella latinoamericana Bad Bunny lanzarán la Historia del Artista en Spotlight, hoy a las 8 AM PT / 11 AM ET, 9am, tiempo de Guatemala, en el canal oficial de Bad Bunny en YouTube.

Producido por YouTube Music y dirigido por Kristian Mercado, la historia en Spotlight de Bad Bunny es un retrato psicodélico de la estrella global como ningún otro. El cortometraje ofrece un vistazo sobre el mundo más grande que la vida del artista, mientras reflexiona sobre sus orígenes en Puerto Rico, convirtiendo sus sueños en realidad, conectando con fanáticos en todo el mundo y utilizando su plataforma para manifestarse en contra de problemas sociales.

Grabado en un centro comercial abandonado en Miami, el mini documental resalta la visión única del cantante, añadiendo clips del artista con un toque de psicodelia, visuales asombrosos y animaciones a la altura de su genialidad estética. Esta historia de spotlight explora todo lo que hizo de Bad Bunny un artista sin igual, pasando de ser un chico capaz de crear ritmos en Puerto Rico a una estrella a nivel mundial con fanáticos más allá de solo Latinoamérica.

“Se siente bien el poder conectar con las personas que no hablan tu lenguaje, es así como puedes ver el poder que tiene la música, el arte, y todo lo que he creado”, comentó Bad Bunny.

En el video de la historia de Bad Bunny en spotlight también se habla acerca de su decisión de compartir abiertamente sobre los problemas sociales que están ocurriendo hoy en día a nivel global, incluyendo sus esfuerzos para resaltar el caso de Alexa Negrón, mujer de la comunidad transgénero, durante su presentación en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

A lo largo de la Historia del Artista en Spotlight, YouTube le da a los fanáticos la oportunidad de escuchar al artista a lo largo de su proceso creativo, cómo lucen sus sueños y su visión como estrella. Bad Bunny ha creado una impresionante base de fanáticos en la plataforma, con más de 26 millones de suscriptores en su Canal Oficial de Artista, convirtiéndolo en uno de los 25 artistas con más suscriptores de YouTube. Además, Bad Bunny logró ingresar en las Listas de YouTube Music en más de 30 países tan solo en este año, alcanzando la posición #1 del Top Global de Artistas hace unos meses.

En los últimos 12 meses, Bad Bunny acumula más de 9 mil millones de vistas, despertando gran interés en países como México (2.49 mil millones), Estados Unidos (1.48 mil millones), Colombia (880 millones) y Argentina (716 millones). Llegó a alcanzar 79 millones de visualizaciones diarias en la plataforma. Las colaboraciones del artista también tienen gran relevancia, como lo demuestran estos 5 videos con más de 1 millón de visualizaciones.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe