YEИDRY la cantautora dominicana trilingüe lanza “EL DIABLO”

RCA Records y Sony Music Latin anunciaron la firma de la intérprete dominicana de ascendencia afro-latina Yendry Fiorentino, conocida por su nombre artístico YEИDRY.

Esta cantautora trilingüe provocó revuelo entre sus seguidores con la presentación de su sencillo anterior “Nena” en septiembre para el popular canal de YouTube COLORS, la cual cuenta con más de 1 millón de reproducciones. Ella mezcla el sabor del Caribe con sonidos electrónicos de Europa, con letra basada en sus vivencias y destacando su expresivo poder vocal.

Sobre la realización del sencillo y video “El Diablo”, YEИDRY comenta: “Estaba en Los Ángeles cuando grabé esta canción, y una noche mientras cenaba se me acercó ‘ese tal tipo’ en un brilloso auto deportivo quien no respetaba mi espacio e insistía en pagarme la comida. Cuando grabé esta canción, me acordé de ese sentimiento, y quería devolverle la pelota, y ser la poderosa agresora malvada”. El video fue filmado en Turín, Italia, a finales del periodo del confinamiento donde ella permanecía en cuarentena para estar cerca de su madre.

YEИDRY lanzó su primera canción en solitario “Barrio” a finales del 2019, obteniendo excelente respuesta de la prensa especializada y de sus nuevos fans. Sus canciones están inspiradas en las dificultades económicas que provocaron que su mamá se trasladara desde la República Dominicana hacia Italia durante su infancia. Este cambio impulsó una etapa de exploración personal que dejó huella en su carácter y su música. Ella explica: “Me di cuenta que podía tener una voz. Que podía hablar sobre las cosas que suceden en esta sociedad y nuestra cultura. Creo que como artista me encantaría abordar temas tabúes”.

Ella asegura contar con influencias artísticas de la talla de Ella Fitzgerald, Otis Redding, Etta James, Whitney Houston, Solange, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Nathy Peluso, SZA, Tame Impala, Jai Paul, C. Tangana, James Blake, Ibeyi, Kelsey Lu, Mura Masa, y FKA Twigs, entre otros.

YEИDRY recientemente emprendió una gira por el Reino Unido con Sean Paul, y ha sido perfilada en Rolling Stone Italy, Vogue Italy, Billboard Argentina, y Ones to Watch que afirmó: “Entre su amplia gama de influencias y su talento innegable, es imposible encasillar a YEИDRY en un sólo género”.

Se encuentra trabajando en su álbum debut para RCA Records/Sony Music Latin, colaborando con talentos como Jeremiah Jones (Ed Sheeran, Damian Marley) Max Jaeger (Diplo), Grades (H.E.R, NAO), Knox Brown (Mary J Blige, Beyonce), Federico Vindver (Kanye, Coldplay, Timbaland, ROSALÍA, Nathy Peluso, Ricky Martin), DJ Spinall (Wizkid, Davido), Kwes Darko (Slowthai, Sampa The Great), Alizzz y COASTCITY.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe