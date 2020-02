TV Azteca Guate da la bienvenida al cantante guatemalteco Dennis Arana

TV Azteca Guate, medio televisivo que forma parte de Grupo Salinas, recibió en el país a Dennis Arana, finalista de la décimo segunda generación de La Academia, el reality musical más importante en México y Latinoamérica.

En los últimos cuatro meses de transmisión, La Academia se posicionó en los dos primeros lugares de programas con mayor audiencia en Guatemala y Latinoamérica, permitiendo que más personas observaran el desarrollo artístico del cantante guatemalteco en los 16 conciertos.

Al respecto, Ramón Delgado, Director de Programación, Producción y Operaciones de TV Azteca Guate indicó “desde Guatemala alcanzamos el 43% de share de audiencia, es decir, ese porcentaje de los hogares en el país vieron la final. Este reality show, domingo a domingo, contó siempre con el apoyo de los televidentes, prueba de ello, en la gran final fuimos trending topic con la etiqueta #LaAcademia. Agradecemos el apoyo que mostraron hacia el proyecto y especialmente, a nuestro cantante estrella”.

El guatemalteco fue homenajeado por cientos de fanáticos que se dieron cita a las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora para felicitarlo por su gran desempeño que le permitió obtener el cuarto lugar en la gran final de La Academia.

“Estamos sumamente orgullosos del trabajo que realizó Dennis Arana en La Academia, su talento lo llevará lejos y seguirá brillando en la industria musical. Para Grupo Salinas y las empresas que lo conforman: Elektra, Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca Guate y Fundación Azteca, es un honor contar con su presencia en el país, es momento que reciba todo el cariño de los guatemaltecos que lo apoyaron desde el primer día”, agregó Rosa María Castañeda, Directora de Marketing Estratégico y Comunicación de Grupo Salinas en Guatemala.

La versatilidad de Dennis Arana le permitió interpretar éxitos en el reality como “De qué me sirve la vida” de Camila, “Si me dejas ahora” de Camilo Sesto, “Born this way” de Lady Gaga, “Abrázame muy fuerte” de Juan Gabriel, entre otros.

Dennis Arana, el chapín de oro que dejó huella en La Academia

Dennis Arana nació el 14 de mayo de 1998 en Guatemala. Ha formado parte de producciones de teatro musical, que le han permitido seguir creciendo para ser un artista completo con habilidades de canto, baile e interpretación. Entre las producciones más reconocidas en su carrera se encuentran “Rent”, “La fábrica de Santa”, “Cosplay Guatemala”, entre otras.

Desde noviembre de 2019 ingresó a La Academia, el reality show más visto en Latinoamérica y producido por TV Azteca. Dentro del programa fue capaz de vencer todos los retos que se presentaron, llegando a interpretar distintos géneros musicales como salsa, reggaetón, banda, mariachi y baladas. En todo momento demostró ser un académico admirable con grandes virtudes artísticas que serán un pilar importante para continuar desarrollando su carrera a nivel nacional e internacional.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe