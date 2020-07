Tony Mercury apunta al éxito con “Play me the bolero”

El cantante Tony Mercury presenta su nuevo tema promocional titulado “Play me the Bolero” con el que promete conquistar latinoamérica y europa. El tema es un new wave de 80′ que tiene una vibra super alta para bailar y disfrutar.

Cuenta con un ritmo combinado con un rap interpretado por Did Dozer, coros melódicos en la voz de Drizee, con una letra inspiradora que narra la atracción hacia su musa.

El cantautor comenta que versiona un tema icono de los 80′ donde el mix fue intervenido al 100% con el productor Fid Dozer. Trabajo Realizado entre Caracas y Miami.

El la pieza audiovisual podemos ver algo muy particular, el juego de colores al estilo de los 80′

Tony Mercury no ocultó su emoción sobre los posibles resultados de “Play me the bolero” en todas las radios del continente. “Tiene un sonido super alegre, positivo y ochentosa”, comenta Mercury, esto hizo que se intensificara su propuesta en varios paises de america latina.

Es momento de revivir la música de los 80′ y que mejor manera de hacerlo con Play me the bolero.

Su trabajo discográfico cobra vida con versiones de artistas iconos de los 80′, son traídos a la actualidad con arreglos originales de Tony Mercury y producción por Fid Dozer, dejando así una muestra de talento, ritmo y pasion.

La canción se encuentra disponible en todas plataformas digitales.

Pueden disfrutar del artista en sus redes sociales @TonyMercuryMusic

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe