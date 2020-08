SMILE el nuevo álbum de Katy Perry

El nuevo álbum de Katy Perry, Smile, fue lanzado por Capitol Records. Rebosantes de resiliencia y gratitud, las canciones nacieron del viaje personal de Katy a través de tiempos oscuros, como explicó ayer en una entrevista con NPR “Morning Edition”.

Ya puedes ver su nuevo video, “Cry About It Later”, dirigido por el animador / ilustrador británico SykoSan, el divertido clip reinventa cuentos clásicos como “Cenicienta” y “Drácula”, cambiando las tornas de sus homólogos masculinos. Katy compartió videos alternativos de “Never Really Over” y “Harleys in Hawaii” a principios de esta semana y continuará revelando un nuevo video todos los días mientras celebra el lanzamiento de Smile.

De acuerdo con el tono alegre del álbum y el tema circense del video oficial de la canción principal “Smile”, mañana presentará un nuevo juego: Katy’s Quest. Desarrollado por Double A Labs y Alienware y comisariado por Mathew Cullen, quien dirigió el video “Smile”; lleva a los jugadores a un divertido y trepidante jugueteo a través de un circo de conceptos erróneos. El videojuego de dos niveles, accesible a través del navegador web, se lanzará mañana con un evento de inicio de fin de semana en Twitch que beneficiará a MusiCares y Extra Life.

El 27 de agosto, Katy y Postmates se unieron a World Central Kitchen para donar comidas de Tender Greens a la Iglesia Bautista Good News en Los Ángeles. Postmates está lanzando una edición especial de “The Receipt” y ofrece entrega gratuita para los fanáticos este fin de semana.

La semana pasada, Katy estableció un nuevo récord cuando su sencillo “Firework” fue certificado 12x Platino, marcando la canción más certificada por una artista femenina principal en la historia de la RIAA. La canción fue uno de los cinco sencillos del álbum de platino 8x Teenage Dream, que se lanzó hace 10 años.

Los fanáticos encontrarán ediciones exclusivas en vinilo de Smile ofrecidas por Walmart y Target. El vinilo Target es azul cobalto translúcido e incluye “High On Your Supply”, que es una pista extra exclusiva de Target, además de una nota de voz de Katy. El vinilo de Walmart es de un impresionante rojo rubí. Una edición en CD con una cubierta lenticular y un disco de imágenes están disponibles exclusivamente en la tienda de Katy.

En el período previo al lanzamiento de Smile, Katy compartió varias canciones del álbum, incluida la canción principal más “Daisies”, la certificación Gold “Never Really Over”, “What Makes A Woman” y “Harleys In Hawaii”. Recientemente habló con Associated Press y, para un artículo de portada de la revista People.

El Los Angeles Times aclamó a Smile como: “Aún esencialmente Perry: pop de neón alegre, juguetón”. En un reciente artículo la Rolling Stone dijo: “Katy Perry vuelve a lo básico” con Smile y, elogiando la canción principal, señaló: “Con un ritmo alegre e impulsado por el baile para que coincida con las vibraciones positivas de la letra, Perry ensalza la virtud de la perseverancia”. US Weekly dijo: “‘Only Love’ es un midtempo sorprendente y emocionante sobre cómo superar los errores”. USA Today observó: “La nueva alegría y satisfacción de Perry se manifiestan en gran parte de ‘Smile’, que contiene algunas de sus canciones más pegadizas y despreocupadas desde ‘Prism’ de 2013”. La revista RIFF declaró: “Smile es el álbum que cumple con el momento de la época en la que vivimos. Una celebración adecuada de la fuerza, el dolor y la individualidad en circunstancias extremas”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe