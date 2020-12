SHAWN MENDES presenta su esperado álbum “WONDER”

El cantante y compositor multiPlatino nominado al GRAMMY SHAWN MENDES lanzó su muy esperado cuarto álbum de estudio, “WONDER”. Shawn coprodujo el álbum junto con Kid Harpoon (Harry Styles) y Nate Mercereau, también coescribió el álbum con Scott Harris, nominado al GRAMMY. El ganador del premio GRAMMY, Frank Dukes, produjo “MONSTER (Shawn Mendes & Justin Bieber)” y el álbum también cuenta con la participación de Anderson. Paak en la percusión para “TEACH ME HOW TO LOVE”. Shawn ya había compartido con sus fans las canciones “WONDER” y “MONSTER (Shawn Mendes & Justin Bieber)” que hacen parte del álbum.

El 6 de diciembre, SHAWN MENDES realizará un concierto benéfico en vivo, “Wonder: The Experience”, a través de la serie UNSTAGED de American Express, para celebrar el lanzamiento de “WONDER”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe