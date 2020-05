Santiago Cruz le canta a los desafíos cotidianos en “Hay días”

El cantautor nos sorprende una vez más con un tema perfecto para los momentos difíciles. “Hay Días” es una composición de Santiago Cruz que habla sobre los altibajos que puede haber en la cotidianidad del ser humano. Esos momentos donde sencillamente: “Nos sentimos presos hasta de nuestra propia piel”.

Con el incomparable sello que representa la música de Santiago Cruz, la canción nos pone a pensar con frases como: “Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel, días en que no respondo”.

Santiago se considera un ‘contador de historias’ y lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical. Con este sencillo cuenta esos sentimientos propios y tal vez, los de muchos otros, para los que hay días en los que hasta pensar se vuelve doloroso; momentos donde solo se espera que al extender la mano, alguien a quién amas este a tú lado. “Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes”.

El vídeo de la canción fue hecho por el mismo Santiago, acompañado Samuel y David, los dos hijos mayores de su esposa y su hija Violeta, “Salvador, el menor, prefirió quedarse jugando Mario Bros” cuenta el artista entre risas. Fue grabado a finales del mes de marzo en su casa ubicada en La Calera donde todos se convirtieron en los directores y productores del clip: “La idea era hacer letreros para toda la canción, pero me di cuenta que no tenía suficiente cartulina, así que me tocó buscar otras opciones de imágenes”.

Expresiones de melancolía y de alegría reflejan y acompañan la canción, pero lo mejor de todo es ver en la intimidad del hogar a un hombre de brazos abiertos que esta dispuesto a mostrar lo que es, un ser libre.

Con “Hay Días” sale también a plataformas digitales de música, la canción “No Estamos Solos”, un tema que Santiago regalo al mundo al inició de la cuarentena obligatoria para dar un mensaje de aliento en tiempos de Covid-19.

“Punto de Vista”

Santiago Cruz también decidió relanzar su podcast llamado “Punto de Vista” con una nueva temporada bautizada “Hay Días”, que lanzará cada lunes a las 6:30 pm a través de https://www.spreaker.com/show/punto-de-vista_4y de todos los lugares donde se oyen podcasts.

Los invitados serán de distintas disciplinas como fútbol, periodismo y sus mismos colegas músicos quienes explorarán junto al artista, distintos temas que los llevarán a conversaciones sobre sus vidas, aquellos que los une y sobre todo esos días buenos y malos que todos recuerdan.

“Me gustó explorar una manera distinta de contar historias y que no vivieran exclusivamente desde mi punto de vista sino poder compartir el punto de vista de gente que admiro y con el que me identifico en algún punto”, comentó Cruz acerca del proceso creativo.

La primera invitada especial del artista fue la escritora Amalia Andrade a quien le siente una gran admiración: “Quise empezar con Amalia porque me parece muy interesante su incursión en el mundo de la literatura, su estética, su narrativa, lo que comunica con sus textos y la óptica que tiene de las relaciones personales”.

En el segundo episodio, disponible desde el pasado lunes 27 de abril, Santiago entrevistó a su gran amigo y leyenda del fútbol Carlos “El Pibe” Valderrama. Al respecto Cruz comentó “Hay una frase común que dice que no hay nada más peligroso que conocer a tus ídolos, porque difícilmente estarán a la altura de las expectativas del admirador. En el caso de El Pibe no es así, su persona es tan grande como su personaje, como su personalidad, y lo compruebo cada vez que comparto con el. Esta charla no es la excepción”.

El primer y segundo capítulos de “Punto de Vista – Temporada Hay Días” ya están disponible para que lo disfruten desde la comodidad de su casa.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe