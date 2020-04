Rvssian, Anuel y Juice Wrld unen fuerzas en “NO ME AME”

Uniendo fuerzas para lo que promete ser un hito cultural, RVSSIAN, Anuel y el fenecido rapero Juice WRLD lanzan su canción y video “No Me Ame”.

Producido por Rvssian, este tema de corte trap destaca con un melódico riff de guitarra, mientras los tres legendarios artistas intercambian versos bilingües. Anuel amplifica el ritmo con el carismático flow que lo caracteriza, mientras Juice WRLD pide “Don’t you love me?” (¿No me amas?) antes de aconsejar, “Catch a body in the bed, but don’t catch feelings” (Engánchate con su cuerpo en la cama, no con los sentimientos). Digno de la pantalla grande, el video musical dirigido por Arrad Rahgoshay rinde homenaje a Juice WRLD con imágenes de archivo, efectos visuales que aluden a su movimiento 999, y una conmovedora escena donde le entregan sus alas.

Rvssian comenta sobre este lanzamiento:“Esta canción es especial por muchos motivos, y el video musical también le queda a la perfección. Estoy muy contento de haber podido llevar a cabo esta propuesta. QEPD, Juice WRLD”.

“No Me Ame” sigue el hilo de triunfos para el multi-platino productor, artista y rapero RVSSIAN. Este talento jamaiquino recientemente lanzó “Only The Team” con Lil Mosey y Lil TJay, el cual siguió los pasos de su mega-éxito del 2019 y acreedor al Disco de Oro “Writing On The Wall” con French Montana, Cardi B, y Post Malone. Sus otros éxitos incluyen “Ponle” con Farruko y J Balvin, “IDKW” [con Young Thug], Swae Lee y Shenseea, y muchos temas más que llenan las pistas de baile. En total, RVSSIAN cuenta con más de 1.26 billones de vistas en su canal de YouTube, y más de 830.7 millones de streams. Sus logros en su faceta de productor y de solista han sido reconocidos por prestigiosas revistas como Rolling Stone, Billboard, Complex, The FADER, HYPEBEAST, HotNewHipHop, The Source, Vibe, Stereogum, Clash, Guardian, DJ Booth, Idolator, y Rap-Up, entre otras.

