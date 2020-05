Río Roma & Thalía lanzan versión mariachi de “Lo siento mucho”

Trompetas, guitarrón, acordeón, vihuelas y guitarras se unen a las icónicas voces de Río Roma y Thalía para la versión mariachi de su sencillo “Lo Siento Mucho”. Un tema que ahora cuenta con una versión para poder cantar y gritar a la mexicana “se acabó… se te murió tu pendej@”.

Este es un nuevo lanzamiento con el que queda claro que nada frena la entrega de Río Roma hacia sus fans. Entre colaboraciones como la lanzada junto a Leo Dan para el homenaje al argentino, nuevas canciones como “El Mundo No Se Va a Acabar” y una constante participación en redes para acompañar a sus seguidores en esta cuarentena el dúo decidió lanzar esta nueva versión de su sencillo junto a la súper estrella latina: “Siempre hemos tenido un gran respeto, admiración y gusto por nuestra música mexicana. Crecimos cantando mariachi así que ahora sentimos que esta canción tenía esa energía un tanto bravía como para poder imaginárnosla en una versión ranchera”, compartió José Luis Roma

Y es que esta no es la primera vez que el dúo comparte su pasión por el género mexicano por excelencia. Previamente Raúl y José Luis Roma habían lanzado las versiones mariachi de temas como “Por Eso Te Amo” o la de su ya clásico “Todavía No Te Olvido” junto a Carlos Rivera. Para esta ocasión se juntaron con Áureo Baqueiro con quien el Autor del Amor había trabajado para su composición “Caballero” el más reciente éxito de Alejandro Fernández.

“A Thalía le encantó la idea y el resultado final. Sinceramente hoy me gusta tanto la versión ranchera que no sé cuál me gusta más”, concluyó José Luis Roma sobre esta nueva versión que lanzan junto con un lyric video disponible en el canal oficial de YouTube del dúo. Es así que “Lo Siento Mucho” nos muestra toda su potencia, no sólo como un éxito pop sino como una canción bien anclada a las raíces mexicanas que celebran toda la cultura de nuestro país en un momento en que se requiere de fortaleza.

Recientemente la agrupación colaboró como invitada en el tema “Resistiré”, una canción donde importantes personalidades de la música dieron voz a un himno de esperanza y fortaleza ante la actual pandemia. Con ella compartieron talento junto a otras estrellas como: Camila, Leonel García, Ha*Ash, Aida Cuevas, Arath Herce, entre otros. El 100% de los ingresos obtenidos de esta canción serán destinados a la Unidad Temporal COVID-19 que se habilita en el Centro Citibanamex.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe