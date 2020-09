REIK presenta EP en homenaje al género regional mexicano

“Tenemos muchas canciones que nos fascinan, que hemos cantado infinidad de veces en bohemias. Tratamos de escoger a algunos artistas y de ellos algunas canciones de las cuales nos quedamos con las que creímos que más quedarían con nuestro estilo”, contó Julio Ramírez sobre De México, el EP que la banda #1 en México ha preparado para celebrar de una forma diferente este mes patrio.

El distanciamiento social ha impulsado al máximo la creatividad de Jesús, Julio y Bibi. Hace tan sólo unas semanas disfrutábamos del gran regreso a sus raíces acústicas con el lanzamiento del EP visual 20—21 y su tema “Lo Intenté Todo” ft. Jessie Reyez, cuyo video ya supera los 9 M de reproducciones en YouTube. Y ahora, aprovechando los festejos nacionales, entregan un nuevo proyecto donde reversionan clásicos de regional mexicano. Canciones como “Si No te Hubieras Ido” hecha famosa por Marco Antonio Solís, “Tatuajes” de Joan Sebastian o “Estos Celos” de Vicente Fernández, se encuentran con la magia del toque acústico de Reik.

“Al principio de la pandemia empezamos a pensar en qué hacer para mantenernos creativos y una cosa que pensamos fue hacer versiones acústicas de nuestras canciones favoritas del mundo urbano. Y así lo hicimos. Las compartimos en nuestras transmisiones en vivo y a la gente le gustó mucho. Entonces decidimos que, como otro experimento, valdría la pena repetir el esfuerzo con el regional mexicano, música con la que crecimos y a la que le tenemos un amor inmenso”, contó Jesús sobre el proyecto.

Cada uno de los tracks vienen acompañados por un material visual preparado especialmente por Jesús, Julio y Bibi. Es así que esta inimaginada producción nos lleva por la icónica parte visual de Reik en un formato íntimo desde el que también nos entregan sus versiones de “Te Hubieras Ido Antes”, escrita por Joss Favela y hecha famosa por Julión Álvarez; “Háblame de Ti” original de Banda MS; y, “Fuerte No Soy” de Intocable.

Los planes originales que la agrupación tenía para este 2020, como le ha ocurrido al mundo entero, cambiaron por completo. Marcado inicialmente por tracks de corte urbano como el tema Platino + Oro “Si Me Dices Que Sí”, junto a Camilo y Farruko o innovando con baladas con un aire diferente como el track que por tres semanas consecutivas se ha ubicado en el #1 de radio pop y que recientemente fue certificado Disco de Oro “La Bella y la Bestia” junto a Morat, el año se ha transformado. Pero el cambio de dirección no implicó un obstáculo, sino una oportunidad para experimentar a lo grande. Y los fans lo han recibido extraordinariamente, pues no por nada el talento y genio de Reik los ha hecho la banda #1 de México a nivel mundial. Un estatus que confirman con más de 3,300 millones de audiostreams globales; más de 5,200 millones de views en su canal de YouTube y más de 7.8 millones de suscriptores en la plataforma. Y esto apenas es el comienzo.

Tracklist de De México:

1.- Si no te hubieras ido

2.- Tatuajes

3.- Te hubieras ido Antes

4.- Estos Celos

5.- Háblame de Ti

6.- Fuerte No Soy

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe