Muy pronto en Guatemala se realizará el tan esperado “Sneakers & Trucks”

Guatemala. Los creadores de Sneaker Fever, la expo que reúne a los amantes de los tenis en un mismo lugar, presentan por primera vez en Guatemala el tan esperado evento “Sneakers & Trucks”, con el objetivo de fusionar la cultura sneaker con el arte en vivo, los grafitis, la música y la gastronomía. Este evento se realizará el sábado 14 de marzo, en el Parque de la Industria de 10:00 a 19:00 horas y tendrá un costo de Q30 por persona.

El Sneakers & Trucks, en su primera edición en el país, reunirá a tiendas como Meat Pack, Kicks, Bitters, Hust e Iacru entre otras más de 25, las cuales presentarán sus mejores modelos, ofertas y precios especiales para los asistentes. También contará con la asistencia de los graffiteros Spaint y Zcioner y Luis Wolff Tattoo Artist, quienes tendrán diseños definidos con temáticas relacionadas al evento disponibles únicamente durante esta jornada.

“Estamos muy emocionados de realizar el Sneakers & Trucks por primera vez en Guatemala, un evento al que ningún fanático de los sneakers puede faltar pues además de todas las sorpresas que les tenemos preparadas, será el único lugar en el que podrán encontrar, en el mismo sitio, lo que más les gusta y comparar precios y estilos de muchas tiendas especializadas. Sabemos que además de los guatemaltecos también nos visitarán de México y El Salvador, a quienes esperamos con los brazos abiertos, eso nos ha mantenido motivados y muy felices. Desde ya les anticipo que este será un evento de primera, así que no se lo pueden perder”, dijo Javier Flores representante de Sneaker Fever Guatemala.

El año pasado se celebró en el país el primer evento oficial de Sneaker Fever Guatemala, llamado “Sneaker Fever Gallery” en el cual se exhibieron piezas extraordinarias de distintas colecciones privadas y contó con la participación de fanáticos de otros países. Esta actividad tuvo una gran aceptación, razón por la cual este 2020 le apostarán a más eventos y actividades especiales para que los guatemaltecos, sin salir del país, tengan la posibilidad de comprar sneakers en stands de las mejores tiendas del país y a participar en actividades especiales de talla internacional.

El Sneakers & Trucks será un evento familiar que también contará con distintas opciones de foodtrucks para satisfacer todos los gustos, entre la oferta gastronómica presente estará: Hooters, Burger Bros, La trama, Taco a Taco y The Mammas and the Pappas.

Asimismo, los asistentes que estén interesados en participar en una sesión de intercambio podrán hacerlo adquiriendo su pulsera especial para esta área por Q100 y con esto obtendrán la posibilidad de intercambiar hasta 3 pares de sneakers con otros asistentes quienes se acercarán al evento con sus mejores piezas.

“El gusto por coleccionar, vestir y seguir de cerca la cultura sneaker es una tendencia a nivel mundial. Con Sneakers & Trucks, una exquisita fusión, estamos acercando este movimiento a más personas en Guatemala y contagiarlos con esta fabulosa fiebre. Nuestro deseo es que tengan una experiencia que los enamore más de la cultura ¡Los esperamos!” finalizó Alejandro Lemus, representante de Sneaker Fever Guatemala.

Cada año son más los fanáticos de los sneakes en el mundo y estos continúan expandiéndose, Guatemala no se quedará atrás con este evento el cual reunirá el arte urbano y la cultura sneaker, marcando así el paso en la industria de los tenis en el país.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe