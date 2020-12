Los Black Eyed Peas se unen a Shakira en “GIRL LIKE ME”

Continuando con un regreso global explosivo de proporciones épicas, los pioneros en fusion de géneros y seis veces ganadores del GRAMMY®, los Black Eyed Peas vuelven a subir la temperatura al unirse con la cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios GRAMMY® y LATIN GRAMMY®, Shakira, para develar el video musical oficial de su último sencillo “GIRL LIKE ME”. La canción es simplemete el éxito más reciente de su octavo álbum de larga duración y debut para Epic Records, TRANSLATION, ya disponible.

Orgullosos de mantener una reputación en presentar videos de gran envergadura, Black Eyed Peas y Shakira ofrecen una coreografía fresca y un visual elegante y sorprendente. Esto marca su primera colaboración juntos y un momento inolvidable. Preparando el escenario para su estreno, el trío avivó la ansias al anunciarlo en los Premios Billboard de la Música Latina, y cumplieron su promesa de “grandeza” ahora.

“GIRL LIKE ME” ya ha acumulado más de 15,7 millones de reproducciones.

TRANSLATION se ha convertido en un fenómeno internacional. Black Eyed Peas obtuvo tres éxitos # 1 en el US Latin Radio con “MAMACITA” con Ozuna y J. Rey Soul, “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin y “FEEL THE BEAT” con Maluma. El álbum también se ha convertido en una potencia en streaming. Consolidada como la canción más reproducida y más vista de la banda, “RITMO” acumuló la asombrosa cantidad de 928 millones de transmisiones totales y 860 millones de visitas en YouTube, seguida de “MAMACITA” con 419 millones de transmisiones totales y 264 millones de visitas en YouTube. Hasta ahora, las diferentes piezas que integran el álbum acumulan la asombrosa cifra de 2.800 millones de reproducciones. Shakira aporta su propio pedigrí en videos musicales a la colaboración como una de las 5 mejores artistas en YouTube, y la mujer más vista tanto en 2017 como en 2018.

Hasta la fecha, Black Eyed Peas ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido numerosos números uno. TRANSLATION enciende el próximo capítulo de este gran legado.

Shakira ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos tres GRAMMY®, once Latin GRAMMY® y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos. Ella es la única artista de América del Sur que tiene una canción número uno en los EE. UU. Ostenta cuatro de los 20 éxitos más vendidos de la última década y es una de las cinco artistas principales de YouTube de todos los tiempos con más de 18 mil millones de vistas acumuladas. El último álbum de Shakira, “El Dorado”, ocupó el primer lugar en iTunes en 37 países, ganó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop en los Premios GRAMMY® 2017 y el Mejor Álbum Pop Latino en los Premios GRAMMY® 2018. Con más de 10 mil millones de reproducciones, es una de los álbumes femeninos más reproducidos de todos los tiempos. En noviembre de 2018 concluyó su exitoso El Dorado World Tour. La actuación de Shakira en el Super Bowl LIV obtuvo 4 nominaciones al Emmy y también se ha convertido en la actuación de medio tiempo con más vistas de YouTube de todos los tiempos, con más de 189 Millones. Actualmente está grabando su próximo álbum de estudio.

