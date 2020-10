Lana Del Rey estrena canción: “Let Me Love You Like A Woman”

Lana Del Rey lanza su nuevo tema “Let Me Love You Like A Woman”. Escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, esta canción fue grabada en los estudios Conway de Los Ángeles y en Electric Lady Studios de Nueva York.

El tema está disponible en todas las plataformas y viene acompañado de un video casero grabado y editado por la misma Lana.

“Let Me Love You Like A Woman” es la primera canción de Lana Del Rey después del exitoso y aclamado álbum Norman Fucking Rockwell!.

