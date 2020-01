Jessie Reyez lanza nuevo sencillo LOVE IN THE DARK

La artista nominada al Grammy Jessie Reyez ha anunciado su álbum debut, Before Love Came to Kill Us, que saldrá el 27 de marzo a través de FMLY e Island Records.

De este nuevo trabajo compartió el sencillo , «Love in the Dark», con un video dirigido por Se Oh que presenta a Reyez sumergiéndose en un lago cubierto de estrellas y perdiéndose en un paisaje de montaña celestial.

«Escribí esto durante un momento realmente triste en mi vida», dijo sobre la canción en un comunicado. “Recuerdo haber llorado. Espero que la gente entienda cuán vulnerable eres ”.

Jessie Reyez ha lanzado un emocionante y visualmente impresionante video para «Love In The Dark». Muestra la belleza de la naturaleza y el espacio en sí mismo, posiblemente para simbolizar el encanto de la verdadera felicidad romántica. Ser feliz con alguien te hace sentir como si estuvieras durmiendo tranquilamente en una nube, pero estar verdaderamente enamorado tiene que sentir como si flotaras por el espacio. Reyez muestra cómo se siente esto en «Love In The Dark». Usando un vestido de novia, se hunde en el agua que continuamente se convierte en un mar cósmico de nebulosas y de regreso.

Inicialmente parada en tierra, se sumerge en el romance, mostrando cómo cambia el mundo, pero sus sentimientos siguen siendo los mismos. «Estaré cerca de ti, no soy nada sin ti / no te dejaré sola», canta en la melodía delicada y emocional, buscando consolar a una pareja. Esta será una canción de boda popular, eso es seguro.

«Love In The Dark» aparecerá en el álbum de estudio debut de Reyez, Before Love Came To Kill Us, que se lanzará el 27 de marzo. Es la cuarta canción lanzada del LP después de «Imported», con 6LACK, «Far Away , ”Y“ Crazy ”que se lanzaron en 2019.

