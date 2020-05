Gustavo Fernández un artista en constante reinvención

Conversamos con el artista visual Gustavo Fernández desde su base en Miami para conocer su punto de vista en este momento coyuntural de la humanidad.

¿Como te ha afectado la cuarentena y cual es tu percepción de lo que estamos viviendo en este momento?

La vida del artista o por lo menos la mía, se parece mucho a todo esto, yo vivo en mi estudio la mayor parte del tiempo, creando y pintando, soy afortunado de vivir de lo que amo y de poder afrontar esta situación de una manera creativa.

Ahora, a nivel emocional ha sido muy duro, mucha gente está sufriendo como nunca lo imaginamos, creo que hemos llegado a un punto de quiebre como humanidad donde ya nada será igual.

¿Como has pensado reinventarte cuando todo esto pase?

No creo que esto “pase” creo que evolucionamos a otra forma de vivir donde muchos cambiarán y no para ser mejores o peores, simplemente seremos diferentes.

Hoy en día la palabra ” reinventarse ” está en casi todas las conversaciones, para un artista es un estado constante, creo que por primera vez en la historia, toda la humanidad está sintiendo lo que es ser artista, esa búsqueda constante de reinventarse y crear, viviendo en dualidad, sintiendo la incertidumbre y la frustración, así vive un artista. El “nuevo normal” como llaman, para mi será un mundo de “artistas”.

¿Cuales son tus planes a futuro?

Entre los proyectos que quedaron en “pausa” momentáneamente esta mi Stand up art YO SOY, que tarde o temprano verá la luz. Actualmente estoy trabajando en nuevos proyectos para la firma que me representa en New York City, Oasis Luxe & Co.

BE YOU TIFUL Collection, una nueva propuesta de micro canvas / escultura y 80S Collection, muestra llena de colores neones y arte urbano, homenaje a una década infame y maravillosa. Al mismo tiempo he creado un movimiento que he denominado G NYC mi plataforma para exhibiciones, life paintings, colaboraciones con artistas urbanos y fotógrafos , talleres participativos en sitios no convencionales y cualquier expresión creativa. Pronto sabrán más de ella.

Participaré también en la primera edición de BIENNALE WYNWOOD aquí en la ciudad de miami.

Redes Sociales: @GustavoFernandezArt

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCybgaD7ipDzD0tbBDjTXQLw

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe