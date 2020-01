Guns N´Roses pisará suelo dominicano con su gira “Not In This Life Time”

La gran banda de la era dorada del rock and roll llega al campo de golf de Hard Rock Hotel.

El 11 de abril será la fecha que los dominicanos nunca olvidarán porque se viene el esperado concierto de la banda californiana Guns N´Roses, liderada por el excéntrico Axl Rose, que se realizará en el lujoso Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

La agrupación musical se convertirá en la banda de rock más importante que haya tocado en suelo dominicano y gracias a Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana sus fanáticos podrán disfrutar del «Not In This Lifetime», considerada como la segunda gira más taquillera de todos los tiempos, al estilo del Hard Rock, Punk Rock y el Heavy Metal.

Haciendo alusión a su nombre, el lujoso hotel All Inclusive de Punta Cana, dará una inolvidable experiencia para el público al ver en vivo a una de las mejores bandas de la historia del rock que se hizo famosa por los solos de guitarra de Slash, el sonido del bajo sólido e impecable de Duff McKagan y la grandiosa voz de Axl Rose que todavía no pierde su toque.

Los tres son los únicos miembros de la banda original, y es en ellos que se centran sus conciertos, que, según la crítica especializada, es uno de los grandes regresos que se ha registrado en la historia de la música.

Sus canciones son consideradas como clásicos que no pasan de moda, entre estas están: “Sweet Child o Mine”, “Welcome to the Jungle”, “November Rain”, “Paradise City”, “Cry” y “Since I Dont Have you” entre otras. La banda no había tocado con tres de sus integrantes originales desde los años noventa, Slash, Matt Sorum y Duff McKagan quienes salieron del grupo, debido a un conflicto con Axl Rose quien salió de los escenarios en 1994.

Su álbum “Appetite for Destruction” ha vendido 35 millones de copias a nivel mundial y alcanzó el puesto número uno en la lista “Bilboard 200” de los Estados Unidos y cuatro de sus canciones entraron en los “Hot 100” con el sencillo “Sweet Child” o Mine encabezando la lista.

El Todo Incluido Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana hará leyenda con este grandioso y único concierto que el Caribe puede ofrecer.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe