Gloria Estefan: BRAZIL305

Siete veces ganadora del GRAMMY®, empresaria, actriz, autora y humanitaria, Gloria Estefan, lanzó Brazil305, su primer álbum desde su aclamada producción discográfica nominada al GRAMMY® The Standards (2013).

Brazil305 ya está provocando revuelo con su primer sencillo “Cuando Hay Amor”, que supera los 2.6 millones de vistas en YouTube y se sitúa en el puesto #9 (y subiendo) en la lista Billboard Tropical Airplay. Otras canciones que están dando mucho de que hablar entre la prensa especializada y sus seguidores son su versión del clásico “Magalenha”, con el original y legendario vocalista Carlinhos Brown; y “Only Together”, una adaptación de “O Homem Falou” (2008), originalmente grabada por la grandiosa de la samba Maria Rita, a quien Gloria conoció y entrevistó durante sus viajes a Brasil en 2019.

Como una eterna admiradora de la música brasileña y especialmente de la samba bahiana, Gloria Estefan está emocionada por poder compartir con sus seguidores este álbum que se ha ido realizando durante años.

Catorce de las dieciocho canciones son versiones nuevas de los clásicos de su ilustre carrera, con arreglos que unen sonidos familiares con un majestuoso acompañamiento orquestal e instrumentación de samba de los músicos más reconocidos de Bahía, junto con arreglos de percusión de Laércio da Costa.

Los oyentes pueden deleitarse con vibrantes éxitos atemporales en inglés como “Samba”, una energética re-imaginación de “Conga”, su icónico éxito de 1985 con Miami Sound Machine. Simultáneamente al estreno del álbum, el video de “Samba” hoy debuta por su canal de YouTube.

Entre los otros temas destacan éxitos atemporales en inglés como “Cuts Both Ways”, “Here We Are” y “Get On Your Feet,” y sus boleros que encabezan listas, como “Con Los Años Que Me Quedan” y “Ayer”. Estas canciones y más, son testimonio del perdurable legado de su cuerpo de trabajo.

Un álbum como Brazil305 está destinado a ser una joya en la colección de cada amante de la música, como un todo coherente que nos lleva en un delicioso viaje de emociones, energías y sonidos brasileños.

La inconfundible voz de Gloria es más expresiva y vigorosa que nunca, ya que su entusiasmo por la samba se destaca en cada frase.

Producido por Gloria Estefan, 19 veces ganador del GRAMMY® Emilio Estefan y Afo Verde, Brazil305 fue grabado en los mejores estudios del mundo, incluyendo los Estúdios Quem E Sabe, en Bahía, Brasil, y los Crescent Moon Studios de los Estefan en Miami. El álbum es masterizado por el ganador de múltiples premios GRAMMY®, Bob Ludwig.

Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia, se expresa entusiasmado con esta propuesta: “Gloria Estefan es una artista brillante, un icono cultural y una maravillosa persona. Ha sido un honor ser parte del mágico y potente equipo que forman Gloria y Emilio. Brazil305 es un imperdible viaje por la música de Gloria fusionado con la altísima calidad y el sabor de la música de Brasil. Para todos nosotros en Sony Music Latin Iberia es un lujo trabajar con Gloria, esa talentosa mujer que desde los primeros pasos de su carrera, ha izado bien alto la bandera de la música y la cultura latina en cada rincón del mundo”.

Las canciones, la historia y los colaboradores musicales de Brazil305 tomarán una dimensión visual adicional a finales de este año con el estreno de su documental Sangre Yoruba. Con este largometraje, explora el “puente rítmico que nos lleva a casa el uno al otro”, y las raíces africanas compartidas entre las tradiciones musicales de Brasil y su nativa Cuba.

Al combinar Brasil y 305 (el código de área de Miami), Gloria Estefan ha creado una poderosa fuerza musical para revitalizar al mundo con ritmo y melodía.

