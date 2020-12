CNCO: “HERO”

El galardonado grupo multi-platino CNCO revela “Hero” la tercera canción, junto con su vídeo, de su próximo álbum, Déjà Vu el cual ya está disponible para pre-ordenar y/o pre-guardar. “Hero” es la versión 2020 de CNCO del éxito global originalmente lanzado por Enrique Iglesias en el 2001.

Déjà Vu es una colección de éxitos latinos de las pasadas décadas, reinventados al estilo de CNCO. Con el fin de difundir un poco de luz en medio de esta pandemia mundial, CNCO le dedica este álbum repleto de canciones románticas, a sus fans.

En el caso de “Hero”, CNCO la dedica a todas las personas que se han convertido en heroes en la pandemia – desde los trabajadores de primera línea, médicos, enfermeros, cuidadores, maestros e incluso a todos los que están echando una mano en sus comunidades.

El rodaje del videoclip de “Hero” estuvo a cargo del reconocido director Carlos Perez de Elastic People. Fue inspirado por el video del grupo Backstreet Boys “Show Me The Meaning of Being Lonely”.

CNCO debutará la canción en televisión el lunes, 14 de diciembre en el programa Good Morning America de la cadena ABC.

Los jóvenes fueron incluidos como grupo en la prestigiosa lista “30 Under 30” (Class of 2021) de la revista Forbes, destacando a las personas más exitosas con menos de treinta años de edad. Para este año son los únicos artistas de música latina entre los escogidos.

Desde el anuncio de su próximo álbum, CNCO ha lanzado canciones cada semana. El primer sencillo de Déjà Vu, “Tan Enamorados” fue lanzado el 13 de noviembre. Es una versión fresca de la balada popularizada en el 1988 por el cantautor Ricardo Montaner. “Tan Enamorados” esta arrasando en Latinoamérica, ocupando puestos importantes en la la radio de Argentina (Top 10), México, Chile, Perú y a través de Centroamérica (Top 40).

La segunda canción “Mis Ojos Lloran Por Ti” salió el 20 de noviembre; es una versión moderna del original éxito interpretado en el 1996 por el cantante Angel López y el rapero Big Boy. Esta actualización estilo CNCO de “Mis Ojos Lloran Por Ti” es una ultra-romántica canción pop-urbana de desamor.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe