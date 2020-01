CNCO anuncia su gira “PRESS START TOUR”

El galardonado grupo CNCO anuncia la primera etapa de su gira Press Start Tour. Esta gira de 11 ciudades comenzará el 30 de mayo en el icónico Coliseo de Puerto Rico en San Juan, para luego llegar a recintos como The Forum en Los Ángeles, y United Palace en Nueva York. La gira concluirá el 21 de junio en el Rosemont Theater de Chicago.

La venta general de boletos comenzará a las 10 a.m. el viernes, 31 de enero. Spotify presentará la pre-venta oficial a las 10 a.m. el miércoles, 29 de enero y la pre-venta de CMN Events será a partir de las 10 a.m. el jueves, 30 de enero. Ver abajo el itinerario completo, y haz clic AQUI para más información.

CNCO cerró el 2019 con broche de oro, realizando un popurrí de siete minutos con varios de sus éxitos en Times Square para Año Nuevo (AQUÍ). Durante el año, el grupo actuó en Good Morning America, Teen Choice Awards y los VMAs de MTV. Los muchachos también presentaron una colección cápsula junto a Forever 21 (AQUÍ), fueron nombrados como artistas a seguir en el resumen Ones To Watch 2019 de la revista People, al igual que artista revelación de Rolling Stone en su lista Breaking de octubre. Además, CNCO fue el primer artista latino en ser elegido para la campaña Vevo LIFT, interviniendo también en la campaña MTV Push.

Los temas de este EP son de la autoría de los integrantes de CNCO, quienes realizan su producción discográfica más personal hasta la fecha. Sus otros colaboradores en este lanzamiento de siete canciones son Tommy Brown (Ariana Grande), Andrés David Restrepo Echvavarria «Rolo» (J Balvin), Johan Esteban Espinosa Cuervo «Jowan» (Sebastian Yatra), Salomón Villada Hoyos «Feid» (J Balvin, Sebastian Yatra) y Alejandro Patiño «Mosty» (Maluma,Prince Royce), entre otros. Haz clic AQUÍ para escucharlo.

