Carlos Rivera entrega “Mar Adentro”

Continuando el lanzamiento semanal de los tracks que compondrán el EP Si Fuera Mía, el artista pop ícono de México, Carlos Rivera, presenta ahora su versión de “Mar Adentro”, tema de su entrañable amigo y colega, Tommy Torres.

Publicada originalmente en 2008 como parte de Tarde o Temprano, producción nominada al Grammy como Mejor Álbum de Pop Latino, “Mar Adentro” es la composición de Tommy Torres elegida para formar parte del nuevo proyecto de Rivera. Con esto el mexicano agradece la amistad con que ambos han creado y que profesionalmente los ha llevado a trabajar juntos. Tal y como queda registrado con los 4 temas del álbum Guerra de Carlos Rivera en que Torres fue productor, además de las ocasiones en que ambos han compartido escenario, como cuando Torres se presentó en el Plaza Condesa (CDMX) e invitó a Rivera a interpretar su tema “Me Muero” y esta pieza, “Mar Adentro”.

Los riveristas están enamorados de este nuevo proyecto. Semana a semana los seguidores del mexicano llenan de comentarios alegres las redes sociales, colocando el nombre de Carlos Rivera entre las principales tendencias; además de ello hacen que los videos de los temas superen el millón de reproducciones en menos de una semana. Y es que cada tema ha conquistado el corazón de los fans, desde la versión del clásico de Rozalén “Vuelves” que ya supera 1M de streams y los 2.5M de reproducciones en YouTube, pasando por la impresionante reversión del hit duranguense “Por Tu Amor”, sin dejar de lado el cover de “Brazos de Sol” del poeta y compositor Alejandro Filio. Esta potente selección ha creado gran expectativa por saber cuáles serán los siguientes temas.

Mientras se nos va revelando el tracklist de Si Fuera Mía, sigamos disfrutando de los temas compartidos. Una variada y genial selección de lo que, a consideración del compositor, representa lo mejor de la canción pop contemporánea. Como ha dicho Rivera: “Son las que más me gusta cantar y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título Si fuera mía, porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, lo que nos ha demostrado, semana a semana, que las cosas tienen otro color cuando se canta con corazón.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe