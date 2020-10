El nuevo álbum de Bruce Springsteen, Letter To You, captura el poder incomparable de tocar en una banda de rock, marcando la primera grabación en vivo de la E Street Band en décadas a través de una colección centrada en los lazos inquebrantables formados por una vida en la música. Disponible a partir de hoy via Columbia Records, Letter To You está lleno de la energía de un show en vivo de Springsteen y la E Street Band mientras regresan juntos por primera vez desde la gira de The River en 2016. Las doce piezas del álbum incluyen material escrito recientemente por Springsteen para la E Street Band, así como nuevas versiones de composiciones legendarias pero inéditas de la década de 1970. Cada una sirve como un tributo a la E Street Band, a la música rock en sí y al papel que ha desempeñado en la vida de Springsteen.

Letter To You también llega con un documental de larga duración titulado Letter To You de Bruce Springsteen, que ahora está disponible exclusivamente a través de Apple TV +. La película, dirigida por Thom Zimny, presenta actuaciones completas de la E Street Band, imágenes en el estudio y material de archivo nunca antes visto. A lo largo del documental, Springsteen ofrece una mirada más profunda a Letter To You, compartiendo los pensamientos y sentimientos detrás del disco y poniendo la nueva música en el contexto de todo su trabajo.

