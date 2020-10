Blackpink “The album”

Uno de los lanzamientos más esperados del año, THE ALBUM DE BLACKPINK sale a través de YG Entertainment / Interscope Records. Con invitados como Selena Gómez y Cardi B. El Álbum es el primero del poderoso cuarteto de K-pop

También BLACKPINK ha estrenado el video “Lovesick Girls”, el tercer sencillo de THE ALBUM.

A finales de este mes, BLACKPINK logrará otro hit con el estreno de su muy esperado documental de Netflix, Light Up The Sky. El 14 de octubre, el documental detalla el viaje de los sueños y las pruebas detrás de su meteórico ascenso.

Junto con “Lovesick Girls”, EL ÁLBUM presenta los exitosos sencillos de BLACKPINK “How You Like That” y “Ice Cream” (con Selena Gomez). Lanzado el 26 de junio, “How You Like That” ganó recientemente Song of Summer en los MTV Video Music Awards 2020. El himno del trap-pop también rompió varios récords de YouTube (incluida la mayoría de las visitas en las primeras 24 horas para un video musical) y se ubicó en 26 países de todo el mundo. Mientras tanto, “Ice Cream” debutó en el puesto 13 en el Billboard Hot 100 luego de su estreno el 28 de agosto, emergiendo como el primer sencillo de BLACKPINK en llegar al top 20 de la lista.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe