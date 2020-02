Billie Eilish “No time to die”

El mundo es de Billie Eilish, quien después de ganar cinco premios Grammy, presenta su nueva canción: “No Time To Die”, el tema principal de la próxima película de James Bond.

“No Time To Die” fue producida por su hermano FINNEAS (también ganador de varios premios Grammy) con la colaboración de Stephen Lipson y arreglos orquestales del legendario Hans Zimmer y Matt Dunkley. Por si fuera poco, Johnny Marr hace se une a este elenco de lujo con su guitarra.

“No Time To Die” llega meses antes del estreno mundial de la cinta que lleva el mismo nombre, la cual estará disponible en salas de cine a partir del 2 de abril a través de Universal Pictures International.

Con tan sólo 18 años, Billie es oficialmente la artista más joven en escribir y grabar una canción de la franquicia de James Bond. Este domingo interpretará “No Time To Die” por primera vez durante los Brit Awards en Londres, acompañada de FINNEAS y tendrá como invitados especiales a Hanz Zimmer y Johnny Marr.

“Billie y FINNEAS han escrito una canción increíblemente poderosa y emotiva para No Time To Die, que ha sido diseñada de forma impecable para ambientar la historia emocional de la película”, comentaron Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, productores de No Time To Die.

“Son muy pocos los escogidos para grabar un tema de Bond. Yo soy un gran fan de Billie y FINNEAS. Su integridad creativa y enorme talento no se compara con nada y no puedo esperar a que la audiencias escuchen lo que estos dos genios han entregado: una nueva perspectiva cuyos vocales harán eco para las generaciones que están por venir”, declaró Cary Joji Fukunaga

Billie dijo: “Es una locura ser parte de esto desde cualquier perspectiva. Poder hacer un tema oficial para una de las cintas de una serie tan legendaria como es James Bond, es un honor enorme. James Bond es la franquicia de películas más cool que existe, sigo en shock”. FINNEAS agregó: “Escribir la canción principal de Bond es algo con lo que hemos soñado toda la vida. Para mí no existe una unión más icónica de música y cine que Goldfinger y Live and Let Die. Nos sentimos increíblemente honrados de tener un pequeño rol en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007”.

El mes pasado, Billie Eilish hizo historia en los premios Grammy al convertirse en la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales de la gala: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Por si fuera poco, Eilish también ganó el Grammy por Mejor Álbum Pop Vocal Solista. Así mismo, FINNEAS se llevó a casa dos premios Grammy: Productor del Año, No Clásico y Mejor Arreglo para Álbum, No Clásico. El domingo pasado, durante la edición 92 de los premios Óscar, los hermanos interpretaron una emotiva versión del clásico de The Beatles, “Yesterday”. Mira la presentación aquí.

Billie Eilish regresará a México en 2020 para presentarse el 25 de mayo en la Arena VFG de Guadalajara y el 27 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ambos conciertos se encuentran completamente agotados.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe