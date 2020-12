Alfredo Olivas: “Yo todo lo doy”

El cantautor sonorense vuelve a sorprender con otro gran tema que se perfila para convertirse en un éxito más en su brillante carrera, se trata de su nuevo sencillo titulado “Yo Todo Lo Doy” donde una vez más demuestra su enorme habilidad y talento para componer canciones, que desde el primer instante atrapan al público por la letra, el ritmo y su maravillosa interpretación.

“Yo Todo Lo Doy” le quedará como anillo al dedo a quienes han entregado y puesto todo de su parte en una relación de pareja, pero no son correspondidos de la misma manera, por lo cual no hay mejor salida que terminar.

“Yo todo lo doy, o mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy decidido estoy, y es que me cansé, de tu egoísmo de pan con lo mismo agotado quedé aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue, y yo con él.

Hasta el más iluso necesita un que otro guiño, un espero estés bien, un ¿Cómo se encuentra mi niño? no hay camino, un grave error por cometer a falta de cariño y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda y me dijo no persigas una falda tarde o temprano verás que no es buena inversión…”

A partir de hoy, ya pueden disfrutar el tema en todas las plataformas digitales, y de igual manera el videoclip oficial en su canal de YouTube. Cabe mencionar que, “Yo Todo Lo Doy” será parte de una próxima producción discográfica, a la cual le ha dedicado su tiempo y empeño durante esta pandemia, por lo que no ha parado de trabajar para llevar nueva música hasta ustedes.

