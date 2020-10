AC/DC presenta video official de “Shot in the Dark”

AC/DC lanza hoy el video de “Shot In The Dark” dirigido por su colaborador desde hace mucho tiempo, David Mallet. El lanzamiento fue precedido por una conversación entre Mallet y la banda, contando historias de sus mejores y más grandes videos, mira el video aquí y la conversación aquí.

AC/DC lanzará su decimoséptimo álbum de larga duración, POWER UP, el 13 de noviembre de 2020. Esto marca la primera música nueva de la legendaria banda desde 2014. POWER UP está disponible para reservar AQUÍ.

Para el álbum, la banda se reunió con el productor Brendan O’Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. Recargados para la próxima década, AC/DC grabó doce nuevas piezas para el álbum, manteniendo con orgullo su sonido característico y todas sus poderosas señas de identidad.

POWER UP estará disponible en múltiples configuraciones que entusiasmarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos acérrimos, incluidas las versiones digital, en CD y de lujo. La caja POWER UP de edición limitada, única en su tipo, es el empaque absoluto de fans. Presione el botón en el costado de la caja y observe cómo se ilumina el logotipo parpadeante de neón de AC/DC mientras las barras de apertura de “Shot In The Dark” suenan en el altavoz incorporado. Dentro de la caja se encuentra el paquete de CD completo en un empaque blando con un folleto de 20 páginas que incluye fotos exclusivas y un cable de carga USB que permite que la caja permanezca encendida y en exhibición. El LP de vinilo se prensará en vinilo de 180 gramos y se alojará en una funda plegable. Las variantes de edición limitada del LP estarán disponibles en minoristas selectos, así como en la tienda en línea de la banda. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.

