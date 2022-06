FILA patrocinador oficial de la Federación panameña mayor de tenis y la serie de la Copa Davis  Americas Group III 2022  celebrada en Escazú,  Costa Rica

FILA, marca que durante el último medio siglo ha contado con una presencia élite en el deporte, destacando su legado en el tenis, es el patrocinador oficial de la Federación panameña mayor de tenis y de la serie de la Copa Davis Americas Group III 2022 celebrada en Escazú, Costa Rica del 22 al 25 de junio, con la participación de Bahamas, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Jamaica y Puerto Rico, que buscarán el ascenso a los playoffs del Grupo Mundial II de la Copa Davis. Además de Paraguay y Venezuela buscando los tres ascensos que se otorgan en el evento.

El patrocinio de FILA consiste en el equipamiento de ropa deportiva y accesorios de la marca, indumentaria para los jugadores, personal técnico del equipo y personal administrativo de la Federación panameña mayor de tenis asistente a la Copa Davis 2022.

El equipo de Panamá conformado por los tenistas: José Gilbert Gómez, Luis Gómez, Marcelo Rodríguez, Jorge Daniel Chevez y Chad Valdez, el capitán, tienen acción en la cancha luciendo los uniformes patrocinados por la marca FILA, que cuentan con la más alta tecnología y calidad requerida en torneos internacionales de tenis.

La Copa Davis, se está disputando en el Costa Rica Country Club, ubicado en la ciudad de Escazú, y el formato de juego, constará de dos grupos de cuatro países cada uno, donde en cada grupo se enfrentarán en un round robín.

Este formato por grupo dará la posibilidad a los países participantes de que tres de ellos puedan ascender a los PLAY OFF del grupo mundial II, destacando que las dos naciones que terminen en el primer lugar ascenderán directamente., mientras que los segundos lugares jugarán los PLAY OFF para determinar el tercer ascenso. Los dos países que se ubiquen en las últimas posiciones, tendrán que jugar los PLAY OFF de permanencia.

FILA, con una herencia de más de 110 años de historia, en donde destaca un largo y distinguido legado en el mundo del tenis, vistiendo a grandes glorias del pasado como Björn Borg y que en la actualidad continúa con el respaldo a los atletas de ATP World Tour y WTA Tour, además de la Federación internacional de tenis (ITF). Busca con el patrocinio a la Federación panameña mayor de tenis y a la serie de la Copa Davis 2022, aumentar su presencia en Latinoamérica y su apoyo a los deportistas latinoamericanos y a su dedicación al representar sus países a nivel internacional.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe