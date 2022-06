Cierre del PGA TOUR Latinoamérica será del 22 al 26 de junio en el PGA Riviera Maya

Tulum. Mediante una conferencia de prensa en las instalaciones de Tulum Country Club, donde se ubica el campo de golf PGA Riviera Maya, se dio a conocer el calendario de cierre de los torneos en México. El Bupa Tour Championship vuelve al desafiante PGA Riviera Maya y reúne a los mejores de la temporada, quienes lucharán por diez membresías para el Korn Ferry Tour 2023.

Fernando Padrón director de Golf de PGA Riviera Maya comentó “Como parte de Grupo Piñero, compañía turística internacional con más de 40 años de experiencia, nuestro propósito es crear vivencias emocionantes. En concreto, en Bahia Principe Golf, como parte de la División Living Resorts del grupo, nuestro objetivo es convertirnos en referente en diseño, construcción y gestión de campos de golf en marcos naturales respetuosos con el entorno, y proporcionar experiencias únicas para que todo tipo de jugadores disfruten de este deporte en entornos realmente privilegiados.

Para nosotros es un honor ser la sede por segundo año de la final del PGA Tour Latinoamérica. Un campeonato que inició en México y culmina, igualmente en este país, en un increíble destino como es Tulum.

Tulum Country Club (nuestro desarrollo residencial en este destino) y PGA Riviera Maya están transformando el estilo de vida en la zona y siempre con el firme compromiso de ofrecer una mayor exposición y difusión del golf. Y que mejor forma de hacerlo que siendo los anfitriones del Bupa Tour Championship

Tras la firma de una alianza estratégica con PGA of America para los próximos 10 años, continuamos con la organización de torneos de primer nivel internacional, sin duda un fantástico escaparate en todo Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo, así como el acuerdo realizado con Troon. la empresa, de origen norteamericano, considerada como la más grande del mundo en administración, desarrollo y marketing de clubs de golf, ofrece sus servicios a más de 630 campos de golf, en más de 585 ubicaciones, 85 de los cuales se encuentran entre los top cien de USA”

Todd Rhinehart, vicepresidente y director ejecutivo de PGA Tour Latinoamérica inauguró oficialmente Bupa Tour Championship, torneo final de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica, entregando una bolsa de premios de US $200,000, la más alta en la historia de PGA TOUR Latinoamérica

A diferencia de los torneos anteriores, el Bupa Tour Championship otorgará 600 puntos al vencedor y eso le abre la posibilidad a siete jugadores de quedarse con ese anhelado reconocimiento.

A pesar de ser el único del top-5 de listado de puntos sin victorias esta temporada, Mitchell Meissner llega con la primera opción de quedarse con la Totalplay Cup. El estadounidense de 25 años ha sumado nueve top-10s y espera que en PGA Riviera Maya por fin pueda concretar ese triunfo que lo consolide como el mejor de la décima campaña de actividades del Tour en la región.

Meissner aterriza en México con una diferencia de 141 puntos sobre el chileno Cristóbal del Solar, quien consiguió su tercer triunfo en PGA TOUR Latinoamérica hace un mes en el Volvo Golf Championship que se disputó en El Rincón de Cajicá. Además de aquella victoria en Colombia, Del Solar ha sumado seis top- 10s y con Meissner se han consolidado como los jugadores más consistentes de la temporada.

Por su parte, Jorge Fernández Valdés aparece en el tercer lugar del ranking con 1,204 puntos. El argentino, cuatro veces ganador en el Tour, sostuvo el primer lugar del listado durante las primeros nueve torneos de la temporada. El estadounidense Kevin Velo, los argentinos Alejandro Tosti y Alan Wagner y el guatemalteco José Toledo, ubicados entre el cuarto y séptimo puesto son los otros jugadores que matemáticamente tienen posibilidades de quedarse con los honores de Jugador del Año.

Solo el estadounidense Chandler Blanchet (puesto 26), el argentino Clodomiro Carranza (puesto 33) y el estadounidense John Hill (puesto 42) no estarán en competencia a partir del jueves en un evento que no tendrá corte luego de los primeros 36 hoyos de competencia.

El field del Bupa Tour Championship presenta a ocho jugadores mexicanos. Raúl Pereda, ubicado en el puesto 12 de la Totalplay Cup, aparece como el principal favorito.

“Siento que llego en un gran nivel. La semana pasada jugamos la final de la Gira Mexicana en una cancha muy similar así que vengo con ritmo de competencia y muy familiarizado con temas como el paso y el clima. El año pasado también empecé el torneo en el puesto 12 del ranking así que sé perfectamente con qué me voy a encontrar y cómo debo jugar”, afirma Raúl Pereda, quien buscará en el PGA Riviera Maya su primer triunfo en el Tour.

“PGA Riviera Maya es una cancha espectacular. Es un campo difícil que premia a los jugadores que pegan derecho desde el tee porque sus fairways son estrechos y a los costados te encuentras con todo tipo de manglares. Tengo grandes recuerdos de lo que fue el año pasado, pero me quiero mantener tiro a tiro. No quiero forzar nada. Eso me ha permitido tener buenos resultados. Sé que, si me mantengo concentrado y paciente tendré posibilidades”, afirmó Pereda, quien busca ascender al Korn Ferry Tour por primera vez en su carrera.

Todd Rhinehart agradeció la hospitalidad de Tulum Country Club y PGA Riviera Maya, así como de todos los patrocinadores y comentó que esta semana los jugadores han hablado mucho del campo, las espectaculares instalaciones y que con total seguridad será un gran examen de golf esta semana en un escenario muy átono para coronar al jugador del año de PGA Latinoamérica.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe