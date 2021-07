Presentan The North Face Xtrail 2021

Guatemala. En conferencia de prensa se presentó la carrera The North Face Xtrail 2021, con un escenario espectacular como lo es la Finca El Zur (km. 47 Autopista Palín-Escuintla) lugar que permite mayores desafíos además de una sana y segura convivencia familiar, en un paraje natural espléndido, en las faldas del Volcán de Agua.

Dicha carrera se llevará a cabo el próximo domingo 4 DE julio 2021 a partir de las 7:00 de la mañana.

Las distancias a recorrer durante esta edición serán de 11, 22 y 35 kilómetros, en los que los participantes desafiarán obstáculos naturales, un recorrido en veredas, puentes colgantes, y un terreno que permite ser el ideal para una carrera deportiva extrema. Se premiará a los primeros tres lugares de la rama masculina y femenina de cada distancia con productos de The North Face y de otros patrocinadores. El costo de participación es de: Q250.00 en todas las distancias e incluye: playera técnica, hidratación en recorrido, asistencia médica, parqueo, cronometraje con chip y medalla, misma que recibirán únicamente quienes finalicen la distancia en la que se inscribieron.

En esta edición y con el fin de mantener la salud y cumplir las normas de distanciamiento y aforo, se permitirá el ingreso de únicamente 400 corredores. Participarán hombres y mujeres apasionados por el deporte y las carreras, mayores de 18 años, en buenas condiciones físicas y los participantes deberán llevar su propio pachón o botellón de agua no desechable, especialmente los participantes de 35kms, para quienes es obligatorio, ya que después de mucho tiempo de no poder realizar actividades deportivas debido a la pandemia del COVID-19, hoy nuevamente podrán encontrar retos y desafíos para poner a prueba su desempeño y habilidades deportivas, en la carrera extrema The North Face Xtrail.

“Regresamos con la tan esperada The North Face Xtrail, la carrera que se ha convertido a lo largo de ocho años, en la que buscan los deportistas extremos, que quieren desafiar sus límites y también recorrer senderos con vistas espectaculares y en esta ocasión mucho más en la búsqueda de un escape natural donde puedan compartir, al aire libre con todas las medidas de seguridad, su pasión deportiva” indicó Julioandré Piedra Santa, Gerente de Marca The North Face Centro América.

En cumplimiento de las normas y requerimientos de las autoridades de salud de Guatemala, al ingreso toda persona deberá tomar su temperatura en los sitios asignados, usar mascarilla en áreas comunes y en la salida y meta. Las salidas de las distancias que se recorrerán durante la carrera, serán espaciadas en tiempo y habrá señalización para mantener la separación física. Para tranquilidad de los participantes hemos estudiado y adaptado las mejores prácticas, utilizando los protocolos establecidos por la Federación de Triatlón.

El Zur, es el lugar perfecto para la convivencia en familia, acompañando a los corredores y mientras ellos participan pueden visitar los diferentes senderos naturales y áreas de descanso

Los Kits se entregarán el día viernes 2 y sábado 3 de julio 2021, en la tienda donde escogieron recogerlos al momento de la inscripción (The North Face C.C. Miraflores, The North Face Oakland Mall y Adoc Antigua (5ta calle poniente y sexta avenida norte casa No. 12).

Este año contaremos con Food Trucks de Pappy´s BBQ, Maxan y Frida´s, música en vivo a cargo del grupo Mid Life Crisis, para amenizar la actividad.

Agradecemos a EL ZUR, copatrocinador, por brindarnos la oportunidad de realizar la carrera en tan inigualables instalaciones y la participación importante de todas las marcas copatrocinadoras que nos apoyan en esta única carrera de aventura extrema, Jeep, Goodr, Garmin, Swiftwick y organizada por: Runguate.com

“Creemos que es importante retomar una vida sana en contacto con la naturaleza de una manera responsable para fortalecer nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente. Estamos emocionados de volvernos a ver, con todas las medidas de bioseguridad, y qué mejor que en The North Face Xtrail El Zur 2021, los esperamos” finalizó Julioandré Piedra Santa, Gerente de Marca The North Face Centro América.

Con su participación en esta carrera, este año se hará un donativo especial a la organización CasaSito www.casasito.org en CasaSito creen que la educación como el medio más poderoso para el desarrollo personal, familiar y comunitario. Su principal objetivo inicial era ayudar a los estudiantes a romper el ciclo de la pobreza a través de una beca académica. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia se dieron cuenta que la ayuda financiera no era suficiente. Esta es la razón por la cual CasaSito desarrolló un programa integral que también incluye monitoreo, apoyo psicosocial, talleres, actividades extracurriculares y voluntariado. Esto fomenta el crecimiento personal de los alumnos y ayuda a formar los futuros líderes que pueden crear un cambio permanente para ellos, sus familias y sus comunidades. Como parte de este proceso su objetivo es mantener una relación de igualdad y equidad de género, apoyando a estudiantes de diversos orígenes étnicos de áreas urbanas y rurales del país.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe