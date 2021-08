Más de 80 mujeres ciclistas fueron parte de Kivelix Trophy, el primer evento de MTB por etapas exclusivo para mujeres.

Costa Rica. Kivelix Trophy, el primer evento de MTB por etapas exclusivo para mujeres superó sus expectativas y con las ansías de organizar la segunda edición, por el gran ambiente que vivieron las más de 80 ciclistas el sábado 28 y domingo 29 de agosto en el Hotel Hacienda Guachipelín en Rincón de la Vieja, Guanacaste.

El evento constó de dos etapas, con la participación de nueve categorías: Élite, Open, Máster A, Máster B, Máster C y Máster D, Parejas Mixtas A y Parejas Mixtas B con 65 participantes, además, del espacio recreativo en el que fueron parte 19 ciclistas, para todas las amantes del ciclismo de montaña y no se atreven a competir o aún no se sienten preparadas para hacerlo.

Las ganadoras por categorías fueron:

Élite

1. Krissia Araya | Tiempo general: 02:18:39

2. Mariamalia Ramírez | Tiempo general: 02:18:53

3. Isabella Gómez | Tiempo general: 02:20:34

Open

1. Valeria Solano | Tiempo general: 02:42:03

2. Gimena Álvarez | Tiempo general: 03:05:19

3. Daniela Durán | Tiempo general: 03:14:42

Máster A

1. Gabriela Vargas | Tiempo general: 02:29:12

2. Roxana Alvarado | Tiempo general: 02:40:09

3. Fiorella Matarrita | Tiempo general: 02:47:39

Máster B

1. María Solano | Tiempo general: 02:27:05

2. Lisbeth Alvarado | Tiempo general: 02:27:06

3. Laura Vargas | Tiempo general: 02:37:18

Máster C

1. María Gómez | Tiempo general: 02:53:15

2. Ana Gabriela Barrantes | Tiempo general: 03:06:47

3. Lauren Gómez | Tiempo general: 03:13:23

Máster D

1. Erika Murillo | Tiempo general: 03:07:05

2. Karin Zurcher | Tiempo general: 03:17:45

3. Sianie Paniagua | Tiempo general: 03:43:10

Parejas Mixtas A

1. Eunice Rojas | Pareja: Rolando Ávila | Tiempo general: 02:22:41

2. Dilcen Loría | Pareja: Luis Rodríguez | Tiempo general: 02:27:44

3. Lorelai Picado | Pareja: Jorge Hernández | Tiempo general: 02:36:44

Parejas Mixtas B

1. Daniela Chacón | Pareja: Saúl Rivas | Tiempo general: 02:46:55

2. Miriam Picado | Pareja: Adrián Bonilla | Tiempo general: 02:54:31

3. Karla Camacho | Pareja: Leonardo Vincenti| Tiempo general: 03:22:03

“Me sentí bastante bien desde el inicio, uno siempre busca entrar al sendero de primero y así fue, el primer sendero lo hice sola, las chicas me alcanzaron saliendo del asfalto y fue muy explosivo. En el siguiente trillo estuvimos en la pelea, todas buenísimas. Vi una oportunidad y a morir hasta el final. Todas mis rivales estaban muy fuertes y muy técnicas”, explicó Krissia Araya, ganadora de la categoría élite.

La premiación en efectivo fue para los primeros tres puestos de la general individual de cada categoría al finalizar la competencia de la siguiente manera:

•Primer lugar ¢100.000

•Segundo lugar ¢75.000

•Tercer lugar ¢50.000

Además del premio en efectivo, se entregó un jersey de campeona para la ganadora general en cada categoría, además a todas las participantes se le entregó una medalla de participación por finalizar el evento.

“Salgo muy satisfecha con el resultado del evento, ver, escuchar y sentir a todas las participantes con una satisfacción, una sensación de orgullo y una felicidad en cada rostro con sudor, barro, y hasta lágrimas, hace que quiera seguir desarrollando este tipo de eventos por y para las mujeres que son capaces de retarse, cumplir sueños y metas en sus vidas personales. Muy agradecida y contenta de contar con un equipo de trabajo que con su granito de arena construimos en conjunto eventos y resultados tan positivos para el ciclismo femenino de nuestro país”, mencionó Katherine Herrera, ciclista y organizadora.

Kivelix Trophy, tiene un formato único en América y se creó con el objetivo de incentivar y promover el ciclismo de montaña a nivel femenino en Costa Rica. Su slogan es “La única protagonista sos vos” y se distingue el trato y la exclusividad que se le da a las mujeres en general.

Esta fue la primera edición de Kivelix Trophy, se espera que sea un evento anual y que cada edición vaya creciendo en distancia, recorridos y quizás etapas.

