Las marcas que se ofrecieron como patrocinador al Cruz Azul

Dada la reciente victoria del Club Deportivo Cruz Azul en el campeonato de la Liga MX después de casi 23 años, es lógico que varias sean las marcas que quieran acercarse al club para patrocinarlo. Este último tiempo se ha rumoreado que algunas empresas se han visto tentadas por diseñar la camiseta del conjunto cementero. Hay que destacar que la posibilidad de que esto suceda, en estos días, es casi improbable, ya que tienen contrato con la empresa española de ropa deportiva Joma. La máquina celeste se incorporó al patrocinio de esta marca en el año 2019, sumándose así a la familia española que ya contaba con clubes como la Real Federación Española Fútbol Sala, el club inglés Norwich City Football Club, el conjunto italiano Atalanta Bergamasca Calcio, los equipos españoles el Villarreal Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Éibar, y el galés Club de Fútbol Swansea City entre otros.

El Cruz Azul fue fundado en el año 1927 por la empresa cementera Cooperativa Cruz Azul del poblado de Jasso que luego pasó a llamarse Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el Estado de Hidalgo. Con ocho campeonatos, los cementeros, como se los conoce a los aficionados del club dado que las primeras alineaciones de los equipos fueron conformadas por los trabajadores de la cooperativa cementera, se ubican en el cuarto puesto del ranking de equipos con más victorias en la Primera División de México, además de contar con dos trofeos como Campeón de Campeones y cinco ediciones ganadas de la Copa México. Ahora, el equipo, al igual que todos los años, sigue siendo uno de los posibles candidatos al título, y los expertos lo saben. Las casas de apuestas recurren a free bets y otras promociones para atraer a su afición y que el equipo se sienta respaldado viendo su apoyo luego de una extraordinaria campaña en la centésima quinta edición del campeonato de liga de la Primera División del fútbol mexicano en lo que fue el Torneo Guard1anes Clausura 2021.

En cuanto respecta a nivel internacional, el equipo Cruz Azul ha obtenido un total de 6 títulos en la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, siendo el segundo club con más triunfos. En 1972 también ha salido subcampeón de la Copa Interamericana, y en el 2001 de la cuadragésima segunda edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, la Copa Libertadores, donde fueron vencidos en la final por el equipo argentino Boca Juniors.

Joma ha querido reflejar los 91 años de historia del club con una camiseta que mantenga la identidad de Cruz Azul. Para ello han elegido el color azul como componente principal de la equipación titular, ya que es un tono que acompaña al club desde hace más de 70 años. Para mayor elasticidad y resistencia, las camisetas están fabricadas de poliéster, aportando así una perfecta transpiración en las axilas y el cuerpo. Además, han combinado varios tejidos para brindarle un mayor confort y un fitting sumamente adaptado al cuerpo de los jugadores. Junto con bailarines de la Compañía Nacional Española, Joma, ha querido representar la suavidad, la ligereza y la elasticidad de las prendas haciendo hincapié en la libertad de movimientos.

Varios son los equipos que están presentando sus camisetas de local para la temporada 2021/22, y cabe mencionar que un sector de aficionados del club no ha recibido de primeras con buen agrado el nuevo diseño debido al tono oscuro, ya que consideran que no es una buena elección considerando la historia de la institución. Desde sus comienzos la camiseta vistió el histórico color azul, pero entre 1927 a 1992 no tuvieron ningún patrocinador. Ya para el año 1992 aparecía Azul Sport para ser el proveedor de la equipación, y Cemento Cruz Azul como el patrocinador principal. En 1997, la empresa deportiva Fila pasa a ser el proveedor, y se agrega Lada como patrocinador secundario, mientras que en el periodo 1998-2001 Pepsi desplaza a Lada y se agrega Telmex como patrocinador terciario. En los siguientes años no hay grandes cambios salvo que en el 2002 es la empresa inglesa Umbro la encargada de diseñar la camiseta por aproximadamente 10 años. Mientras, los patrocinadores secundarios se van alternando esa década entre Coca-Cola y Powerade, como así también Telcel se convierte en sponsor terciario y se agrega a Sony como cuaternario. Para la temporada 2014-2015, Under Armour presenta una nueva camiseta con nuevos patrocinadores secundario, terciario y cuaternario, varios de ellos se mantuvieron durante un buen tiempo hasta que toma la posta en el 2019 la empresa española junto con Caliente y la cooperativa Finagam.

Dada la brillante actuación de los celestes en la Liga MX se han acercado a preguntar grandes marcas de indumentaria deportiva como Charly, con sede en el Estado Libre y Soberano de Guanajuato, o Adidas, que ya tiene en su haber equipos de renombre como las selecciones nacionales de varios países como Argentina, Chile, España o Alemania, entre otros.

Es bastante predecible que las empresas de marcas deportivas están sondeándolos continuamente, dado que la camiseta del Club Deportivo Cruz Azul se encuentra en el tercer puesto de las más vendidas en México sin contar el mérito de la reciente victoria. Solamente el Club Universidad Nacional, A.C. conocido popularmente como los Pumas de la UNAM es el único equipo que se les acerca; ni siquiera los míticos felinos del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León o el Club de Fútbol Monterrey en su mercado local son capaces de igualarlos.

De este modo, una vez más, el equipo mexicano vuelve a estar en boca de todos. Por una parte, por estar entre los favoritos para hacerse con el título, como por ser uno de los equipos mexicanos que más patrocinadores recibe para ser la imagen de estos de cara a la próxima temporada. La temporada ha empezado y ahora deben seguir defendiendo su reputación futbolística en el campo.

