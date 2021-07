Kevin Cordón logró histórico pase a octavos de final contra el número 9 del mundo

Kevin Cordón nos regaló uno de los momentos más memorables hasta ahora en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Salió a la cancha de bádminton a disfrutar el momento, así como nosotros deberíamos disfrutar la vida.

No pensó en los puntos ganados o en la estrategia que usaría contra su rival, el número 9 del mundo, Angus Ka Long, de Hong Kong. Solo salió a la cancha central en Musashino Forest Sport Plaza, e hizo lo que mejor sabe hacer.

Su sonrisa fue una postal perfecta y su sudor, el símbolo de su esfuerzo. Su soltura a la hora de hablar fue la misma con la que afrontó el duelo… el épico duelo. “Contento por la victoria. Salí al partido a disfrutar y le dije a mi entrenador: voy a jugar cada punto y no voy a pensar en si lo voy a ganar o a perder. En ningún momento pensé ‘voy ganando’, solo celebrada y disfrutaba. Cuando me di cuenta estaba en el punto 19 del segundo set y me quité las ansias. Estoy más que contento con la victoria”, resumió el zacapaneco que participa en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Ganó 22-20 y 21-13 en un partido trepidante y emotivo en el que entregó el corazón en busca de la clasificación a octavos de final. Lo hizo con dos victorias en dos partidos jugados (ante el mexicano Lino Muñoz y Angus Ka Long de Hong Kong) para terminar como líder del grupo C.

Con la victoria y la celebración vienen los flashbacks. “Lo primero que piensas es que vale la pena todo. Ahí dice uno, valieron la pena tantas horas de entrenamiento, el sacrificio y tantas cosas que le pasan a uno no solo como deportista si no en la parte humana; son inevitables las lágrimas, porque vienen todos esos bonitos pensamientos o cosas dificiles que uno tuvo que pasar”, se emociona pensando.

La de Kevin es una de esas historias que te mueven los sentidos, que te tocan el alma y que te hacen pensar ¿por qué no? El zurdo zacapaneco ha superado la adversidad deportiva y personal, y hoy, también superó a un rival fuerte, top ten del mundo y favorito del grupo.

“Me siento como el hombre más afortunado del mundo porque salí de una lesión muy fuerte y de un momento muy triste en mi vida con la muerte de mi hermano. Soy una persona nueva… la vida sigue y cuando se confía en Dios uno puede salir de esas situaciones difíciles”, aseguró con tranquilidad.

Al final del día, el lado humano pesa más. “En lo personal, toda la alegría es para mi familia, para mi hermano y para toda esa gente de Guatemala que me dijo que iba a poner la alarma para ver el partido. A todos los guatemaltecos que se tomaron la molestia, les agradezco de todo corazón y qué mejor que agradecerles con una victoria”, cerró en una jornada para el recuerdo.

Tiro caza femenino cumplió primera jornada

Día radiante en Tokyo, de cara al inicio de las pruebas de fosa olimpica, en las que debutaron las guatemaltecas Adriana Ruano y Waleska Soto.

Soto logró un total de 67 aciertosk con rondas de 21, 23 y 23 (de 25 disparos), para el puesto 22; mientras, Ruano acumuló 66 y rondas de 23, 21 y 22 para el puesto 26. Quedan dos series que se realizarán este jueves en Asaka Shooting Range, para definir a las seis finalistas del evento.

La jornada de jueves

Este miércoles en Guatemala se realizarán las rondas 4 y 5 de fosa olímpica, con la participación de Adriana Ruano y Waleska Soto, desde las 18:00 horas. Remo define posiciones en la final C, a las 20:30 horas, con la intervención de las guatemaltecas Jennieffer Zúñiga y Yulissa López.

Continúa navegación a vela con regatas en laser estandar para Juan Ignacio Maegli (21:05 regata 7 y 22:05 regata 8), y en laser radial para Isabella Maegli (21:15 regata 7 y 22:05 regata 8). Cierra la jornada el jueves por la madrugada Luis Carlos Martínez (04:56 horas) en el evento de 100 metros mariposa.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe