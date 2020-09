Estos son los 5 récords que puede batir Lionel Messi en la temporada 2020/21

Después de unas últimas semanas llenas de controversia por la supuesta salida de Messi del Barcelona FC, la superestrella del fútbol mundial decidió quedarse en el club y cumplir su contrato. Todo lo cual promete otra temporada de goles espectaculares, asistencias maravillosas y, por supuesto, récords.

Aquí, los 5 récords que podría romper “La Pulga” en la temporada 2020/21 con los azulgaranas:

Más partidos con el Barcelona

Curiosamente, Lionel Messi, líder de apuestas en Betway apuestas de fútbol en línea, todavía no es el jugador con más partidos con el Barcelona. La distinción pertenece actualmente al ex capitán y ex compañero de Messi Xavi, que lidera con 767 partidos en todas las competiciones del club tras una ilustre carrera de 17 años.

El actual patrón, sin embargo, ha ido reduciendo esta lista desde que Xavi se retiró en el 2015 y Messi ya tiene 731 partidos internacionales en todas las competiciones antes de la nueva temporada. Entonces, con toda probabilidad, Messi debería superar a su ex compañero de club al final de la campaña 2020/21 como el mayor fabricante de apariciones para los blaugrana.

Más goles para un solo club

Desde su debut con el club en el 2004, Messi ha marcado goles a un ritmo fenomenal. Actualmente tiene 634 goles en todas las competiciones de 731 juegos, un récord impecable. Pero algunos más en la próxima temporada lo verían alcanzar un hito único.

El as argentino necesita solo 10 goles para superar el récord de Pelé de anotar más goles para un solo club, con el brasileño anotando 643 veces para su natal equipo Santos. Ningún otro jugador activo se le acerca, ni siquiera Cristiano Ronaldo que está muy por detrás con 450 goles para el Real Madrid.

450 goles y 200 asistencias en La Liga

Messi ya es el máximo goleador de todos los tiempos y el mayor asistente en La Liga, pero hay algunas cifras históricas que debe alcanzar la próxima temporada. Para empezar, solo necesita seis goles más para registrar 450 goles en la máxima categoría española, un récord realmente notable en todos los sentidos.

Ya ha marcado más goles en una liga europea que cualquier otro jugador. Para dar un contexto, la siguiente mejor cifra en una de las cinco principales ligas europeas son los 368 goles de la leyenda del Bayern de Múnich, Gerd Muller, en la Bundesliga.

Además, el capitán del Barcelona ha hecho 183 asistencias en La Liga, necesitando solo 17 más para hacer un doble siglo. Otro hito estupendo que no tiene rival en ninguna de las principales ligas europeas, ligas a las que puedes apostar en Betway, la mejor plataforma de apuestas deportivas que existen en línea.

Los cinco mejores goleadores de todos los tiempos

No lo olvidemos, el índice de goles incomparable de Messi también lo está viendo escalar constantemente en las listas de la mayoría de los goles marcados en el fútbol. Después de haber marcado 730 goles para el club y el país, es séptimo en la lista de los mayores goleadores de todos los tiempos, solo a cuatro goles detrás de Gerd Muller y 15 goles detrás de Ferenc Puskas.

Así que es solo cuestión de tiempo antes de que se una a su némesis Cristiano Ronaldo, que está en el cuarto lugar en este momento con 757 goles en su carrera, como uno de los cinco delanteros más prolíficos de todos los tiempos. ¡Un maravilloso testimonio del fenómeno del fútbol!

Quinto premio “Pichichi” consecutivo

A pesar de que el Real Madrid desafió con éxito el título al Barcelona la temporada pasada, Messi no enfrentó ninguna amenaza real en su búsqueda de la Bota de Oro.

Obtuvo su séptimo récord después de anotar 25 veces. Ese fue también su cuarto premio “Pichichi” consecutivo, igualando el récord establecido por la ex estrella mexicana Hugo Sánchez.

Messi puede convertirse en el primer jugador en ganar el premio cinco años seguidos, y dado el desafío al que enfrenta en este frente, hay muchas posibilidades de que lo haga. Y para que conste, eso también lo convertiría en el jugador con más premios a máximos goleadores de la historia, ¡superando a Müller!

